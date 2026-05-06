В Екатеринбурге на три месяца закроют проезд у цирка для строительства тоннеля

С 15 мая в Екатеринбурге под улицей Куйбышева начнется строительство пешеходного тоннеля длиной 45 м, сообщили в мэрии. В связи с этим проезд в районе цирка от ул. 8 Марта до ул. Горького будет закрыт — движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Работы на участке будет вести ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Сначала на дороге уберут покрытие и элементы благоустройства, а затем выкопают котлованы — также будут переустроены инженерные сети, попадающие в зону строительства. После этого начнется возведение бетонных конструкций тоннеля. Полностью работы планируется завершить к ноябрю.

Пешеходам в период ограничений придется обходить закрытый участок — сделать это можно будет по улицам Народной воли в районе ледовой арены, Радищева, Горького и Карла Маркса. Автомобилисты смогут объехать участок по прилегающим улицам 8 Марта, Декабристов, Большакова, Малышева, Горького, Белинского, Розы Люксембург. Трамваи продолжат ходить на участке до конца мая — с июня и до окончания работ проезд для них на улице Куйбышева будет закрыт.

Кроме того, с 15 мая по 15 августа изменится путь автобуса №74 «Трактовая — Громова». До Трактовой он будет ездить по маршруту ул. Онуфриева — дублер Серафимы Дерябиной — Бардина — Амундсена — Щорса — 8 Марта — Большакова — Белинского — Куйбышева — Луначарского — Декабристов — Сибирский тракт — Варшавская — Сибирский тракт — Трактовая. При этом остановка «Цирк» будет временно отменена, а остановку «Большакова» перенесут на улицу 8 Марта. Автобусы станут останавливаться на пунктах «Музей Бажова» и «Декабристов».

Напомним, мост и тоннель под ул. Куйбышева появятся со стороны цирка на обновленной набережной Исети, в тоннель можно будет спуститься рядом с мостом. Положительное заключение по проекту было выдано в июле 2025 года — длина планируемого тоннеля для пешеходов, согласно нему, составляет 87 м.

Ирина Пичурина