Бизнесу в Крыму пообещали дешевую аренду и льготные кредиты из-за кризиса ТЭК

Правительство Крыма разработало пакет мер поддержки местных предпринимателей «в сложившейся ситуации». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Предпринимателям готовы предложить:

снижение размера платы за размещение нестационарных торговых объектов;

отсрочку до 20 декабря на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности республики по некоторым категориям земли;

снижение размера платы за использование торговых мест на розничных рынках;

реструктуризацию задолженности по договорам лизинга Региональной лизинговой компании;

снижение на 75% арендной платы за имущество Крыма;

корректировку календарных планов инвестпроектов;

льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров крымского Фонда микрофинансирования предпринимательства;

продление периода выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в СЭЗ.

Помимо этого «рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 руб. в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах». «Также бизнесу предлагается обучение и сопровождение», — добавил господин Аксенов.

Вчера вечером глава Крыма сообщил, что на совещании с правительством России и президентом крымские власти доложили о ситуации на топливном рынке региона. Владимир Путин поддержал просьбу о выделении Крыму и Севастополю субсидии на закупки топлива.

Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая на фоне ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. На крымских АЗС действуют ограничения на продажу топлива. Также после ударов БПЛА 6 июля на всей территории Крыма произошел блэкаут. По данным на 9 июля без электроснабжения остаются Джанкой, Красноперекопск, Армянск. Частично электроснабжение восстанавливается в Феодосии, Евпатории, Симферополе, Керчи, Судаке и нескольких районах.