Счетная палата предложила пополнить бюджет доходами «Главгосэкспертизы»
Счетная палата (СП) предложила отчислять в бюджет 50% «свободных остатков средств», полученных подведомственным Минстрою федеральным автономным учреждением «Главгосэкспертиза России». Об этом сказано в отчете СП после аудита деятельности подконтрольных министерству организаций за 2020–2025 годы. Документ направлен в правительство, сообщает РБК.
Главгосэкспертиза отвечает за государственную экспертизу проектной документации по крупным и сложным объектам. Доходы ведомства, по данным СП, постепенно росли и в течение длительного времени превышали его затраты. В 2020 году «Главгосэкспертиза» заработала 6,6 млрд руб., в 2025-м — 12,1 млрд руб. На счетах организации образовались «излишки денежных средств», на начало 2026-го они составили около 11,9 млрд руб. Эта сумма сформировалась за счет собственных средств учреждения и процентов с банковских счетов, уточнили аудиторы. В Минстрое заявили, что организация «находится на самофинансировании».
По закону автономные учреждения не обязаны перечислять в федеральный бюджет неиспользуемые средства, полученные в рамках деятельности, которая приносит доход. Но с учетом дефицита бюджета СП предложила правительству поручить Минстрою вместе с Минфином подготовить механизм отчислений. СП считает, что надо направить в бюджет половину свободных остатков средств, полученных «Главгосэкспертизой», отметила аудитор Наталья Трунова.
В Минстрое утверждают, что ради экономии на средства Главгосэкспертизы часто финансируют мероприятия, которые по законодательству предполагают субсидирование из федерального бюджета. В частности, учреждение ведет Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Также Главгосэкспертиза проводит работы в части системы ценообразования и сметного нормирования.
По данным Минфина, доходы федерального бюджета по итогам января—мая составили 14,8 трлн руб., расходы — 20,8 трлн руб. К концу мая дефицит бюджета вырос до 6 трлн руб. (2,6% ВВП).
Подробности — в материале «Ъ» «Доходы вышли в робкий плюс».
Предложение Счетной палаты (СП) вписать доходы Главгосэкспертизы в бюджет согласуется с ее основной функцией – контролем за эффективным использованием федеральных средств. Ранее, в 2024 году, СП вернула в бюджеты всех уровней рекордные 148,9 млрд рублей, из которых 96,9 млрд руб. пошли в федеральный бюджет, что достигалось, в том числе, благодаря новым аудиторским подходам и использованию искусственного интеллекта. В 2025 году запланировано проведение 428 аудиторских мероприятий, преимущественно бюджетных проверок, что указывает на возрастающую роль Счетной палаты в обеспечении финансовой дисциплины.
Основной рост государственного долга России в 2024 году произошел за счет внутреннего долга, который увеличился на 14,1%, достигнув 23,742 трлн руб. Расходы на обслуживание госдолга за 2024 год составили 2,33 трлн руб., увеличившись на 35,1% год к году, что делает эту статью одной из основных функциональных классификаций расходов федерального бюджета. Отмечается, что Счетная палата регулярно информирует о состоянии государственного долга и его влиянии на бюджет.
Вопросы бюджетного дефицита и поиска дополнительных источников доходов остаются актуальными для правительства. В конце 2024 года Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025–2027 годы, который предусматривает дефицит в размере 1,17 трлн руб. в 2025 году. При этом ожидается существенный рост доходов и расходов. В целом в последние годы наблюдается тенденция к консолидации финансового контроля и поиску новых источников пополнения федерального бюджета, в том числе за счет оптимизации расходов и увеличения собираемости налогов.