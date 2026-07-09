Счетная палата предложила пополнить бюджет доходами «Главгосэкспертизы»

Счетная палата (СП) предложила отчислять в бюджет 50% «свободных остатков средств», полученных подведомственным Минстрою федеральным автономным учреждением «Главгосэкспертиза России». Об этом сказано в отчете СП после аудита деятельности подконтрольных министерству организаций за 2020–2025 годы. Документ направлен в правительство, сообщает РБК.

Главгосэкспертиза отвечает за государственную экспертизу проектной документации по крупным и сложным объектам. Доходы ведомства, по данным СП, постепенно росли и в течение длительного времени превышали его затраты. В 2020 году «Главгосэкспертиза» заработала 6,6 млрд руб., в 2025-м — 12,1 млрд руб. На счетах организации образовались «излишки денежных средств», на начало 2026-го они составили около 11,9 млрд руб. Эта сумма сформировалась за счет собственных средств учреждения и процентов с банковских счетов, уточнили аудиторы. В Минстрое заявили, что организация «находится на самофинансировании».

По закону автономные учреждения не обязаны перечислять в федеральный бюджет неиспользуемые средства, полученные в рамках деятельности, которая приносит доход. Но с учетом дефицита бюджета СП предложила правительству поручить Минстрою вместе с Минфином подготовить механизм отчислений. СП считает, что надо направить в бюджет половину свободных остатков средств, полученных «Главгосэкспертизой», отметила аудитор Наталья Трунова.

В Минстрое утверждают, что ради экономии на средства Главгосэкспертизы часто финансируют мероприятия, которые по законодательству предполагают субсидирование из федерального бюджета. В частности, учреждение ведет Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Также Главгосэкспертиза проводит работы в части системы ценообразования и сметного нормирования.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета по итогам января—мая составили 14,8 трлн руб., расходы — 20,8 трлн руб. К концу мая дефицит бюджета вырос до 6 трлн руб. (2,6% ВВП).

Подробности — в материале «Ъ» «Доходы вышли в робкий плюс».