Доходы вышли в робкий плюс

На подорожавшей нефти и увеличенной ставке НДС доходы федерального бюджета впервые в этом году вышли в небольшой плюс (0,3%) к сопоставимому периоду прошлого года. В результате, хотя расходы по-прежнему высоки, дефицит бюджета-2026 перестал расти прежними пугающими темпами, фактически стабилизировавшись на уровне 2,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов полагает, что по итогам всего года показатель лишь «несколько возрастет» относительно плановых 1,6% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Минфина, судя по заявлениям его главы Антона Силуанова, есть предложения, которые сохранят запланированную устойчивость бюджета-2026

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ У Минфина, судя по заявлениям его главы Антона Силуанова, есть предложения, которые сохранят запланированную устойчивость бюджета-2026

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам января—мая составили 14,8 трлн руб., расходы — 20,8 трлн руб., сообщил 5 мая Минфин. В результате дефицит бюджета вырос с 5,9 трлн руб. (2,5% ВВП) по итогам апреля до 6 трлн руб. (2,6% ВВП) по результатам мая. В 2025-м за такой же период показатель был вдвое меньше — 3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Сейчас дефицит уже превысил прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.) более чем в полтора раза.

Тем не менее такой прирост дефицита стал минимальным в этом году (плюс всего 0,1% ВВП), и это позволяет говорить о его стабилизации в мае.

Это произошло благодаря доходной части бюджета, которая по итогам пяти месяцев относительно сопоставимого периода 2025 года впервые в этом году вышла в символический (0,3%), но все же плюс. До этого поступления только отставали от прошлогодних: минус 8,2% по результатам трех месяцев, минус 4,5% — четырех.

Впрочем, пока в плюсе только ненефтегазовые поступления бюджета, которые подросли год к году на 12,4%, составив 11,8 трлн руб. Больше половины в эту часть доходов внес НДС (внутренний и при импорте), собираемый по новой, повышенной ставке,— плюс 21,9% год к году (6,7 трлн руб.).

Но именно улучшение по второй, меньшей части доходов — налоговым поступлениям от добычи и продажи нефти и газа — было в мае особо значимым. На выросшей в цене нефти Urals отставание от прошлогоднего графика сборов сократилось с 38,3% в январе—апреле до 29,8% в январе—мае. Нефтегазовые доходы составили по итогам пяти месяцев 2,98 трлн руб. (см. “Ъ” от 4 июня).

Что касается расходов, то они по-прежнему высоки: 20,8 трлн руб. за январь—май — это плюс 17% к такому же периоду 2025 года (по итогам четырех месяцев было плюс 15,7%).

Подробностей о направлениях трат нет: Минфин, напомним, не раскрывает структуру расходов при их текущем исполнении с мая 2022 года, ссылаясь на желание снизить риски введения новых санкций.

Высокие расходы ведомство по-прежнему объясняет «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов». Такую тактику власти применяют уже четвертый год, но в 2026-м «сезон авансов» затянулся: ранее он продолжался лишь первые два-три месяца года. Внутри общей суммы расходов — госзакупки, которые прибавили в годовом сравнении уже 49,5% к прошлому году, увеличившись до 6,8 трлн руб.

Впрочем, все плановые бюджетные параметры Минфином сейчас пересматриваются. Как подтвердил в недавнем интервью “Ъ” глава ведомства Антон Силуанов (см. “Ъ” от 27 мая), поправок к закону о бюджете на этот раз не планируется, но цифры с участием парламента будут уточнены в рамках имеющихся полномочий правительства. На ПМЭФ-2026 он уточнил, что годовой плановый дефицит в 1,6% ВВП при уточнении параметров «несколько возрастет».

Вадим Вислогузов