В Туве нашли тело второй пропавшей девочки
В Туве обнаружили тело еще одной несовершеннолетней — по предварительным данным, это вторая девочка, пропавшая вместе с подругой в начале месяца в Кызыле. Об этом сообщило региональное управление СКР.
Ранее сегодня стало известно об обнаружении одной из пропавших. Тело нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района.
Девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны нашли неподалеку от дама на берегу Енисея. Было возбуждено уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров.
Пропажа детей спровоцировала беспорядки в Кызыле.
Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Поиск едва не обернулся погромом».
Исчезновение двух девочек 12 и 13 лет в Кызыле 1 июля привело к возбуждению уголовного дела после того, как их мобильные телефоны были найдены на берегу Енисея. Проверку по факту их исчезновения проводит прокуратура Республики Тыва. К поискам детей был привлечен министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов, а также задействованы сотни волонтеров и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
На фоне поисков произошли беспорядки в Кызыле. Местные жители, поверив наводке женщины, называющей себя гадалкой, забросали камнями дом многодетной семьи, предполагая, что там могут находиться пропавшие девочки. Министр внутренних дел Республики Тыва Юрий Завьялов заявил, что действиям жителей будет дана процессуальная оценка по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Задержаны три человека, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
СКР также ранее возбуждал уголовные дела по фактам исчезновения детей в Республике Тыва, например, когда в июле 2023 года пропал 4-летний мальчик в Дзун-Хемчикском районе, и тогда глава СКР Александр Бастрыкин взял ход проверки на личный контроль. Аналогично, в сентябре 2023 года велись масштабные поиски двухлетней девочки, пропавшей с чабанской стоянки, по факту исчезновения которой также было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» и ситуацию взял на контроль глава региона Владислав Ховалыг.