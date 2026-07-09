В Туве нашли тело второй пропавшей девочки

В Туве обнаружили тело еще одной несовершеннолетней — по предварительным данным, это вторая девочка, пропавшая вместе с подругой в начале месяца в Кызыле. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Ранее сегодня стало известно об обнаружении одной из пропавших. Тело нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района.

Девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны нашли неподалеку от дама на берегу Енисея. Было возбуждено уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров.

Пропажа детей спровоцировала беспорядки в Кызыле.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Поиск едва не обернулся погромом».