Поиск едва не обернулся погромом

Несколько человек задержаны в Республике Тыва в ходе расследования уголовных дел, которые были возбуждены после беспорядков в Кызыле в ночь на 6 июля. Тогда толпа собиралась штурмовать частный дом, где, по распространившимся слухам, якобы находились две пропавшие 1 июля девочки. Поиски детей продолжаются, в них участвуют сотни сотрудников различных ведомств и волонтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поисковой операции в Туве принимают участие сотрудники различных ведомств

Фото: МВД по Республике Тыва В поисковой операции в Туве принимают участие сотрудники различных ведомств

Фото: МВД по Республике Тыва

Три человека задержаны после беспорядков, которые произошли на ул. Колхозной в Кызыле. О ходе расследования уголовных дел, возбужденных после инцидента, сообщили в МВД по Республике Тыва.

Как писал «Ъ-Сибирь», толпа собралась в ночь на 6 июля у частного дома после появления слухов о том, что в нем якобы находятся две пропавшие девочки. Источником этих сведений люди назвали женщину, считающую себя «ясновидящей» и «гадалкой». Собравшиеся вели себя агрессивно, в окна дома полетели камни. На место прибыли сотрудники силовых ведомств, и в ходе наведения порядка один из полицейских получил несколько ударов по голове. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным республиканского главка полиции, по подозрению в совершении преступлений были задержаны двое местных жителей в возрасте 24 и 28 лет. Их поместили в изолятор временного содержания управления МВД по Кызылу. Кроме того, 30-летнюю женщину отправили под домашний арест. «Сотрудниками полиции установлен один из организаторов незаконного публичного мероприятия. Мировым судьей рассмотрен материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Местному жителю судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб.»,— рассказали также в республиканском МВД.

Инцидент на ул. Колхозной оказался не единственным, связанным с поиском детей. 6 июля в полицию обратился мужчина, сообщивший, что ночью вооруженные арматурой неизвестные проникли к нему в дом и выволокли его на улицу, а жилище обыскали.

«Я спросил, кто они такие. Они заявили, что они волонтеры и ищут двух пропавших девочек»,— сообщил силовикам пострадавший.

«Использование неофициальных чатов и каналов, а также распространение в них недостоверных сведений и ложных сообщений осложняет работу правоохранительных органов и волонтеров. Всем подобным фактам будет дана соответствующая правовая оценка»,— предупредило республиканское МВД после этих событий. В свою очередь, Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий организацию «Управление верховного шамана» Тувы, обратился к шаманам с просьбой не комментировать поиски детей.

Напомним, две девочки пропали в Кызыле 1 июля. Вечером подружки вышли из дома и направились в сторону ул. Колхозной. Больше их никто не видел, но в тот же день на берегу протоки Енисея обнаружили принадлежащие девочкам мобильные телефоны, а также сандалия одной из них. Позже волонтер нашел тапок другой девочки.

В поисках принимают участие сотни сотрудников различных ведомств и добровольцы. К вечеру 7 июля в операции была задействована 241 поисковая группа. Они используют автомобили, квадроциклы, беспилотники. Для координации действий созданы оперативные штабы — в Кызыле и Улуг-Хемском районе.

«В штабе у коммунального моста зарегистрировано 49 групп — это 218 волонтеров. В их распоряжении 17 плавсредств для обследования акватории и семь квадрокоптеров. Дополнительный штаб, развернутый на базе школы №12, продолжает работу. На данный момент там сформированы шесть групп общей численностью 20 человек, задействовано семь единиц техники.

За время поисков добровольцы прошли 18,2 км, обследуя береговую линию и прилегающие территории»,— рассказали 8 июля в мэрии республиканской столицы.

Следственное управление СКР по республике Тыва возбудило уголовное дело по факту исчезновения детей.

Валерий Лавский