На Дону проконтролировали 3,7 млн тонн экспортной пшеницы

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года специалисты проконтролировали для отгрузки на экспорт 3,7 млн т российской пшеницы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первом полугодии из региона отгружались на экспорт кукуруза, ячмень, горох, чечевица, нут, сафлор, лен, просо, сорго в Турцию, Египет, Иран, Ливан, Ирак, Пакистан и другие страны. По данным лаборатории, прямой экспорт составил 1,4 млн т, перевалка в порту «Кавказ» – 2,3 млн т. При этом 59% экспорта составляет пшеница. Отмечается, что рост объемов отгрузок в 2026 году пришелся на апрель – специалисты подтвердили безопасность рекордного 1 млн т пшеницы, что в 1,6 раза больше объемов того же месяца прошлого года (0,6 млн т). Рост объема экспортной продукции также отмечен и в мае – 0,7 млн т против 0,4 млн т годом ранее.

Рейтинг стран-импортеров возглавляет Турция, куда направили более 1,2 млн т зерна. Кроме того, увеличились объемы зерна для отправки в Египет: 600 тыс. т против 300 тыс. т в 2025 году. Среди крупнейших покупателей в 2026 году также выделяется Израиль с объемом более 200 тыс. т. Зерно также прошло лабораторную проверку для отправки в Грузию, Ливию и Ливан. Отмечается, что стабильные закупки фиксируются со стороны Туниса – 99,2 тыс. т. Всего с начала года пшеница поставлялась в 14 стран, в т. ч. прямым экспортом в 10 стран.

Константин Соловьев