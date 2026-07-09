На берегу Енисея обнаружено тело одной из пропавших в начале июля девочек

Одна из пропавших 1 июля девочек, предварительно, найдена мертвой на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района Тувы. Об этом сообщили ТАСС в СУ СКР по региону.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после чего следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию»,— добавили в ведомстве.

Две девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу Енисея недалеко от мест жительства. Также в 22 км от города Кызыл в воде нашли тапок одного из пропавших детей. СКР возбудил уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров.

Исчезновение девочек привело к беспорядкам в Кызыле. Группа людей по наводке женщины, считающей себя гадалкой, забросали камнями частный дом, в котором якобы находились пропавшие дети. Задержаны три человека, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Поиск едва не обернулся погромом».