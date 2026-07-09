На берегу Енисея обнаружено тело одной из пропавших в начале июля девочек
Одна из пропавших 1 июля девочек, предварительно, найдена мертвой на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района Тувы. Об этом сообщили ТАСС в СУ СКР по региону.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после чего следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию»,— добавили в ведомстве.
Две девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу Енисея недалеко от мест жительства. Также в 22 км от города Кызыл в воде нашли тапок одного из пропавших детей. СКР возбудил уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров.
Исчезновение девочек привело к беспорядкам в Кызыле. Группа людей по наводке женщины, считающей себя гадалкой, забросали камнями частный дом, в котором якобы находились пропавшие дети. Задержаны три человека, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Поиск едва не обернулся погромом».
В последние годы правоохранительные органы регулярно возбуждают уголовные дела, связанные с пропажей несовершеннолетних. Например, в марте 2023 года в Томской области было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 14-летней школьницы, которая, по данным следствия, перед пропажей переписывалась с неизвестным. В Оренбургской области в июне 2025 года также было возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух пропавших девочек 13 и 14 лет, которые ушли из дома и не вернулись. Поиски пропавших детей часто проводятся с участием полицейских, сотрудников следственного комитета и волонтеров.
Проведение поисковых мероприятий после пропажи людей может привести к возникновению массовых беспорядков, особенно если информация о причинах исчезновения или местонахождении пропавших распространяется по сомнительным источникам. Так было, например, в Махачкале в октябре 2023 года, где антиизраильские демонстрации, спровоцированные ложными сообщениями, привели к массовым беспорядкам и задержанию более 80 человек, после чего было возбуждено уголовное дело. Другой пример массовых беспорядков произошел в Баймаке в январе 2024 года, когда протесты у здания суда, где выносился приговор экоактивисту, переросли в столкновения с силовиками и привели к возбуждению уголовных дел.