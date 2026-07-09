Мурманская область вложила 8,76 млрд рублей в капремонт жилья в 2026 году

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Мурманской области в 2026 году выделено 8,76 млрд рублей. За семь лет действия программы обновлено более 38% жилого фонда региона, улучшены жилищные условия почти 312 тыс. человек, сообщили в правительстве Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За семь лет действия программы обновлено более 38% жилого фонда региона

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ За семь лет действия программы обновлено более 38% жилого фонда региона

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Рекордные показатели были достигнуты в 2025 году — отремонтировано 586 домов. В текущем году финансирование позволит охватить 611 домов, из которых 230 уже приведены в порядок. Приоритетное направление — модернизация лифтового хозяйства: на замену 368 лифтов в 215 домах направлена значительная часть средств.

Кроме того, в программу заложены средства на ремонт 139 фасадов, 149 крыш, 28 подвалов, 39 фундаментов и 445 внутридомовых инженерных систем, включая установку 61 теплообменника и модернизацию 60 индивидуальных тепловых пунктов. В закрытых административно-территориальных образованиях по программе реновации отремонтируют 93 дома и 138 подъездов.

Кирилл Конторщиков