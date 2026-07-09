На Дону выявили более 438 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна

На территории Ростовской области выявили 196 недостоверных деклараций о соответствии на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что продукция не прошла необходимые процедуры подтверждения требований о безопасности зерна. При изучении протоколов испытаний специалисты установили отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, применявшихся при выращивании культур. Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил 438,2 тыс. т.

К примеру, 29 июня должностные лица зафиксировали факт недостоверного декларирования партии гороха весом 150 т. Владельцем партии выступает юридическое лицо, занимающееся производством и реализацией зерновых культур в Константиновском районе. В декларации отсутствовали результаты проверки на остаточные количества пестицидов.

За первое полугодие 2026 года в Ростовской области вынесли 977 решений о признании деклараций о соответствии недействительными. Заявителям направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Константин Соловьев