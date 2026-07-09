В Екатеринбурге открыли новую мемориальную доску в честь Александра I

На усадьбе Харитоновых-Расторгуевых в Екатеринбурге открыли новую мемориальную доску в честь посещения города российским императором Александром I. Она выполнена из белого мрамора с гравировкой фрезой, золотым покрытием и имперским орлом на стекле.

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Александр I стал первым главой государства, который посетил Екатеринбург. Он прибыл в город 25 сентября 1824 года в рамках ознакомительного путешествия по империи и провел здесь три дня. Его временной резиденцией стала усадьба Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке.

Впервые мемориальная доска, посвященная визиту императора, была открыта в 2023 году, Она была сделана из черного габбро. «Белый мрамор — это светлая история, не кладбищенская»,— пояснил инициатор переустановки, директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин. Помощь в реализации идеи оказали «КоелгаМрамор» и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУПИК).

В следующем году планируется открыть мемориальную доску, посвященную Александру II, на доме главного начальника горных заводов Уральского хребта. Будущий император посетил Екатеринбург в 1837 году. По словам господина Коровина, доска уже готова, сейчас идут переговоры об ее установке.

Стефания Автомонова