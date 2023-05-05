На усадьбе Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге установили мемориальную доску Александру I

Мемориальную доску императору Александру I открыли на здании усадьбы Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге.

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Александр I стал первым главой государства, который посетил Екатеринбург. Он прибыл в город 25 сентября 1824 года в рамках ознакомительного путешествия по империи и провел здесь три дня. Его временной резиденцией стала усадьба Расторгуевых- Харитоновых на Вознесенской горке.

Инициатором увековечивания памяти императора стал благотворительный фонд «Мемориал Романовых». На открытии мемориальной доски присутствовали директор Свердловского областного краеведческого музея имени Клера Александр Емельянов, бывший глава Монархической партии России Антон Баков, историки и краеведы.

К августу в Екатеринбурге планируют восстановить бюсты Петра I и Екатерины I, а Свердловский краеведческий музей летом собирается открыть проект «Дом Романовых и Урал».

Николай Яблонский

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