Бензин в Петербурге за неделю подорожал на 0,1%

Росстат зафиксировал рост розничных цен на топливо за неделю с 30 июня по 6 июля. Средняя стоимость бензина достигла 74 рублей за литр, дизельное топливо подорожало почти на 3 рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамику связывают с сезонным спросом

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Динамику связывают с сезонным спросом

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Повышение затронуло 82 субъекта РФ. Москва показала рост на 0,2%, Петербург — на 0,1%. Снижение зафиксировано только в Тюменской области — на 0,7%. АИ-95 подорожал до 76 рублей за литр, АИ-92 — до 70 рублей, АИ-98 — до 98 рублей. Динамику связывают с сезонным спросом и ограниченным предложением в ряде регионов. Данные Росстата обновляются еженедельно.

Кирилл Конторщиков