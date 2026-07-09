ФСБ заявила о предотвращении «беспрецедентной серии» терактов в России
ФСБ России заявила о предотвращении «беспрецедентной по масштабу и степени угрозы» серии терактов спецслужб Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По сведениям ЦОС, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Кроме того, готовились покушения на военнослужащих Минобороны. В ведомстве утверждают, что атаки планировали провести «при непосредственном участии западных кураторов».
В частности, ФСБ задержала предполагаемую пособницу в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве. Как утверждают в ведомстве, россиянка 2001 года рождения выполняла задания координатора из Украины, который «имитировал влюбленность» и обещал продолжить романтические отношения после теракта.
Подобные попытки терактов против военнослужащих и объектов Министерства обороны Российской Федерации неоднократно предотвращались ФСБ. Так, были пресечены покушения на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей в Москве, где один из исполнителей, россиянин, переехавший на Украину, должен был заложить взрывное устройство под служебный автомобиль. Также сообщается о предотвращении терактов на военных аэродромах и об использовании украинскими спецслужбами различных методов вербовки, включая обман, обещания денег и статуса беженца.
Украинские спецслужбы, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины, часто фигурируют в отчетах ФСБ как организаторы или кураторы этих терактов. Для их подготовки привлекаются как граждане РФ, так и иностранцы. Планировались атаки с использованием самодельных взрывных устройств, беспилотников и огнестрельного оружия на объекты военной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса и отдельных военнослужащих.
В ряде случаев исполнители вербовались через мессенджеры и социальные сети, при этом им обещалось денежное вознаграждение, которое, как сообщала ФСБ, зачастую не выплачивалось. Часто задержанные признавались в содеянном, и в отношении них возбуждались уголовные дела по статьям о терроризме, незаконном обороте взрывчатых веществ и госизмене.