ФСБ пресекла покушение на высокопоставленного российского офицера в Москве
ФСБ: украинский куратор имитировал влюбленность для вербовки россиянки
Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю россиянку по подозрению в подготовке теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве. Для ее содействия представитель украинских спецслужб «имитировал влюбленность», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным российской спецслужбы, девушку завербовали через WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2024 году. Связавшийся с ней куратор обещал после выполнения задания продолжить романтические отношения на Украине. В этому году россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего. Видеосигнал транслировался на Украину, уточнили в ФСБ. Также она отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер вблизи места жительства офицера.
В арендованной квартире россиянка подготовила для исполнителя теракта средства маскировки и еду «для конспиративного проживания». Он должен был приехать в Москву после отъезда девушки через Турцию и Молдавию на Украину.
Во время следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны, где обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена). Девушку заключили под стражу. Она признала вину и сотрудничает со следствием.
Вербовка граждан России украинскими спецслужбами через мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), является распространённой практикой. В ФСБ отмечают, что вербовщики устанавливают доверительные отношения, обещают денежное вознаграждение, а также помощь в получении статуса беженца или выезде на Украину после выполнения заданий. Эти действия входят в более широкий контекст диверсионно-террористической деятельности, направленной против российских военнослужащих, госслужащих и объектов инфраструктуры.
За последние годы ФСБ неоднократно сообщала о предотвращении подобных терактов, направленных против высокопоставленных офицеров Минобороны России и других государственных лиц. Примером служит предотвращение покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в феврале 2026 года, когда исполнитель также был завербован СБУ. В других случаях целью становились участники СВО, офицеры Минобороны, а методы включали подрыв автомобилей, отравление и закладку взрывных устройств в посылки.
Украинские спецслужбы, включая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, подозреваются в организации и координации подобных атак. Задержанные лица, в том числе граждане России, Украины и других стран, часто признаются в своих действиях, подтверждая вербовку и получение инструкций через интернет. В некоторых случаях к подготовке терактов привлекались даже несовершеннолетние. Таким образом, инцидент с задержанной россиянкой вписывается в общую картину противодействия разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб на территории России.