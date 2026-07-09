ФСБ пресекла покушение на высокопоставленного российского офицера в Москве

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю россиянку по подозрению в подготовке теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве. Для ее содействия представитель украинских спецслужб «имитировал влюбленность», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным российской спецслужбы, девушку завербовали через WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2024 году. Связавшийся с ней куратор обещал после выполнения задания продолжить романтические отношения на Украине. В этому году россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего. Видеосигнал транслировался на Украину, уточнили в ФСБ. Также она отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер вблизи места жительства офицера.

В арендованной квартире россиянка подготовила для исполнителя теракта средства маскировки и еду «для конспиративного проживания». Он должен был приехать в Москву после отъезда девушки через Турцию и Молдавию на Украину.

Во время следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны, где обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена). Девушку заключили под стражу. Она признала вину и сотрудничает со следствием.