Число смертей от Эболы в ДР Конго достигло 600

Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Об этом сообщает министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене в соцсети X.

За минувшие сутки от Эболы умерли 20 человек. Число заболевших превышает 1,75 тыс. человек — на 51 больше, чем накануне, уточнили в министерстве. Показатель смертности — 34,1%.

В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находятся 750 пациентов. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.

К 6 июля число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 1,56 тыс. В министерстве здравоохранения уточнили, что показатель смертности достигает 32,4%. О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго связали рост заболеваемости со штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране.