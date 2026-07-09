Адвокат сообщил о задержании члена оппозиционной партии Манукян в Армении

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание Арегназ Манукян произошло после парламентских выборов в Армении 7 июня, на которых её партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть барьер в 4% для прохождения в парламент, получив 3,996% голосов, несмотря на первоначальные сообщения о преодолении порога. Это случилось на фоне массовых уголовных преследований оппозиционных сил в Армении, начавшихся в последние недели перед выборами. Правоохранительные органы страны возбуждали дела по обвинениям во взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и призывах к захвату власти в отношении сторонников и лидеров оппозиции.

За несколько дней до задержания Манукян, 7 июля, был арестован лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Ранее, 9 июня, в отношении него уже было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, что совпало с попыткой Царукяна покинуть Армению. Премьер-министр Никол Пашинян обвинял Царукяна в хищении $300 млн и настаивал на его уголовной ответственности.

Оппозиционные партии, включая «Процветающую Армению», пытались оспорить результаты выборов в Конституционном суде Армении, заявляя о многочисленных нарушениях и неточностях при подсчете голосов. Однако 4 июля Конституционный суд отклонил иски и оставил результаты голосования без изменений. После этого оппозиция объявила о начале нового этапа политического сопротивления.