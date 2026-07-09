«Герофарм» расширит экспорт препарата от диабета в Латинскую Америку и на Ближний Восток

Петербургская фармкомпания «Герофарм» в 2026 году планирует расширить географию поставок препарата на основе семаглутида в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. В Венесуэле аналог оземпика уже занял 100% рынка, в Узбекистане — 55,8%, сообщил представитель компании «Ведомостям Северо-Запад», пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Герофарм» делает ставку на ценовую доступность и уже сформированный экспортный опы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ «Герофарм» делает ставку на ценовую доступность и уже сформированный экспортный опы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Препарат на основе семаглутида предназначен для лечения диабета II типа и входит в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На текущий момент «Герофарм» уже поставляет его в шесть государств: Венесуэлу, Парагвай, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Венесуэле российский препарат стал первым зарегистрированным средством класса ГПП-1 и полностью занял рынок. По данным международной аналитической компании IQVIA, доля «Герофарма» в Узбекистане достигла 55,8%.

Кирилл Конторщиков