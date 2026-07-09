Пик похолодания в Петербурге пройден

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что наиболее холодный период остался позади. Сегодня на погоду в Северной столице влияет атлантический циклон, который приносит облака и кратковременные дожди, но одновременно запускает процессы потепления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К выходным город может выйти на комфортные летние значения

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ К выходным город может выйти на комфортные летние значения

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

По прогнозу синоптика, 9 июля температура воздуха в Петербурге составит +19…+21°, в Ленинградской области — +17…+22°. Ветер восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы. В четверг, 10 июля, ожидаются кратковременные дожди, ночью +15…+17°, днем воздух прогреется до +21…+23°. Тенденция на повышение температуры сохранится и в последующие дни, к выходным город может выйти на комфортные летние значения.

Кирилл Конторщиков