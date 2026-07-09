В Ирбите из-за паводка в ПВР разместили 13 человек

Из-за паводка в Ирбите развернули пункт временного размещения (ПВР) — там разместили 13 человек, включая шестерых детей, сообщили в МЧС Свердловской области. За сутки в регионе затопило 98 приусадебных участков в восьми населенных пунктах: в Ирбите, Ирбитском районе, а также в Невьянском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

На утро четверга в зоне подтопления остаются 19 населенных пунктов и 18 садоводческих товариществ в 18 муниципалитетах. На данный момент подтоплены четыре жилых дома, 27 дачных домов, 549 приусадебных участков, восемь низководных мостов и один участок автомобильной дороги. От паводковых вод освободились один жилой дом, 16 дачных домов и 301 приусадебный участок. К работам в зоне ЧС привлечены 305 человек личного состава и 72 единицы техники, из которых 226 спасателей и 58 единиц спецтехники от МЧС России.

Ранее в администрации Ирбита сообщили, что уровень воды в реке Ница поднялся до отметки 7,2 м и приближается к отметке «опасные гидрологические явления». В Ирбитском муниципальном образовании с 6 июля действует режим повышенной готовности.

Ирина Пичурина