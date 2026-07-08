В Ирбите из-за паводка эвакуировали 10 человек, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Для жителей развернули пункт временного размещения, на месте работает пост спасателей с плавсредствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия паводка в Ирбите

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита Последствия паводка в Ирбите

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

Как сообщили в администрации Ирбита, за ночь уровень воды в реке Ница поднялся до отметки 7,2 метра и приближается к отметке «опасные гидрологические явления». В Ирбитском муниципальном образовании с 6 июля действует режим повышенной готовности.

Накануне в Ирбит по поручению губернатора Дениса Паслера направили 25 спасателей. На улицах Орджоникидзе, Карла Маркса, Свободы и в Спортивном переулке организованы посты дежурства.

Ранее сообщалось, что за сутки в Ирбите затопило 20 приусадебных участков, еще 12 — в Ирбитском муниципальном округе.

Полина Бабинцева