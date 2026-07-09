Петербургские МФО перестраивают бизнес под давлением ЦБ

Ужесточение регулирования вынуждает МФО пересматривать продуктовую линейку. Ограничения на допуслуги, снижение предельной переплаты и ужесточение скоринга ведут к сокращению выдач и смещению спроса в сторону более длинных и менее рискованных продуктов, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок ожидает консолидация и уход до 15% мелких игроков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Рынок ожидает консолидация и уход до 15% мелких игроков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 1 июля 2026 года ЦБ ограничил продажу дополнительных услуг МФО — теперь требуется обязательное информирование клиентов. По мнению гендиректора Moneyman Артема Быкова, это может снизить процентные и непроцентные доходы игроков, ориентированных на допуслуги.

Более жесткий эффект дали предыдущие меры: с начала года запрещено принимать доход заемщика «со слов» по займам до 50 тыс. рублей и автозаймам, а с апреля максимальная переплата по займам до года снижена со 130% до 100% долга. С октября вводится лимит — не более двух дорогих займов с ПСК выше 200% годовых на одного заемщика. На этом фоне МФО активно развивают среднесрочные продукты, а государственные организации — микрозаймы под залог ипотеки и кредитование бизнеса. Рынок ожидает консолидация и уход до 15% мелких игроков.

Кирилл Конторщиков