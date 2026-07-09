В Мурино ищут серийного нарушителя на моноколесе

Полиция Петербурга и Ленобласти ведет розыск мужчины, передвигающегося на моноколесе и пристающего к прохожим девушкам в Мурино. После публикации в соцсетях появились данные о шести пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция просит граждан сообщать любую информацию о подозреваемом в территориальные отделы

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Полиция просит граждан сообщать любую информацию о подозреваемом в территориальные отделы

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Как сообщает 47news, одна из жертв рассказала в соцсетях, что в воскресенье неизвестный ударил ее и скрылся с места. После публикации видео с заявительницей связались другие пострадавшие. В пресс-службе ГУ МВД изданию подтвердили, что полиция получила заявления и проводит розыск. Действия злоумышленника могут квалифицировать как хулиганство или побои. Полиция просит граждан сообщать любую информацию о подозреваемом в территориальные отделы.

Кирилл Конторщиков