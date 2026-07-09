НАТО изменило мандат миссии по охране неба Балтии с патрульного на боевой
Руководство НАТО изменило мандат миссии по охране воздушного пространства стран Литвы, Латвии и Эстонии с патрульного на боевой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Одним из ключевых результатов этого саммита является то, что миссия воздушной полиции НАТО преобразуется в миссию ПВО НАТО. Это существенно улучшит возможности противовоздушной обороны Литвы»,— сказал господин Науседа в интервью агентству BNS.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, отличие мандата кроется в полномочиях пилотов и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
В марте министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении призвали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга из-за залета украинских ударных дронов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тревога над Прибалтикой».
Решение НАТО изменить мандат миссии по охране воздушного пространства Балтии с патрульного на боевой последовало за участившимися инцидентами, связанными с залетами украинских беспилотников в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии. Балтийские власти призвали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга после этих событий. В частности, 19 мая 2026 года истребитель патрульной миссии НАТО впервые сбил украинский дрон в воздушном пространстве Эстонии, что ранее избегалось из-за опасений эскалации с Россией.
Инциденты с дронами выявили слабости в работе ПВО и протоколах НАТО, которые не позволяли странам-членам предпринимать решительные шаги. В ответ на это 19 мая 2026 года Эстония, Латвия и Литва совместно призвали НАТО немедленно переформатировать действующую с 2004 года миссию «Воздушной полиции НАТО в Прибалтике» в полноценную «Миссию противовоздушной обороны». Этот шаг позволит альянсу развернуть в регионе полноценные средства защиты от БПЛА и создать единые протоколы перехвата целей.
В самой России действия стран Балтии и Финляндии, предоставляющих свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, рассматриваются как «соучастие в агрессии», и Россия оставляет за собой право использовать 51-ю статью Устава ООН о праве на самооборону. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что НАТО милитаризует Балтийский регион, превращая его в зону конфронтации, и учения альянса, в том числе вблизи Калининградской области, отрабатывают сценарии блокирования этого региона.