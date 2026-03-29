Тревога над Прибалтикой

В субботу, 28 марта, министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором призвали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга. Причина — залет украинских ударных дронов на территорию этих стран. Военные эксперты полагают, что дроны сбиваются с курса под воздействием российских систем РЭБ, перенаправляющих их в сторону Прибалтики, в то время как в российских пабликах распространяют версию о том, что прибалтийские страны дали Украине разрешение на пролет через их территорию беспилотников, атакующих Ленинградскую область. Эту версию, правда, официально отвергли в Минобороны Латвии, заявив, что все три страны не участвуют в атаках на Россию.

За минувшую неделю на территорию стран Прибалтики упали несколько украинских ударных беспилотников. Предполагается, что все они отклонились от курса в ходе атак Киева на крупнейшие нефтяные экспортные хабы России в Балтийском море — порты Усть-Луга и Приморск. Первый инцидент был зафиксирован 23 марта в Литве. Тогда украинский беспилотник залетел на территорию страны из Белоруссии и взорвался в 20 км от границы.

Через два дня, 25 марта, еще один дрон упал на территории Латвии, недалеко от границы с Россией — в одной из деревень Краславского края, обломки обнаружили местные жители. Третий дрон врезался в дымовую трубу эстонской электростанции Аувере, расположенной менее чем в 50 км от российского порта Усть-Луга. В результате труба была повреждена, однако сама станция продолжила выработку электроэнергии. На фоне случившегося власти Эстонии объявили общенациональную тревогу.

Падение дронов на территории прибалтийских стран — крайне редкое явление, и нынешние инциденты поставили вопрос о причинах произошедшего. В российских пабликах и Telegram-каналах начала распространяться версия о том, что эти три страны разрешили Украине использовать их воздушное пространство для атак на энергетическую инфраструктуру России. По мнению блогеров, это было сделано с целью обхода российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Подобные действия теоретически могли быть восприняты в России как агрессия со стороны стран Прибалтики, что явно вызвало в них тревогу.

И хотя официальных обвинений из Москвы в их адрес не прозвучало, в Минобороны Латвии поспешили от своего имени и от имени соседей опровергнуть указанную версию, назвав ее дезинформацией. «Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию»,— говорится в заявлении оборонного ведомства. В нем отмечается при этом, что «страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военную технику и гуманитарную помощь».

Профильный портал Defense News выдвинул две другие версии, которые получили широкое распространение в международном военном сообществе.

Первая: украинские удары беспилотниками по портам Усть-Луга и Приморска — одни из самых дальних за все время конфликта. Когда БПЛА нужно пролететь порядка тысячи километров, риск отклонения от курса возрастает в разы.

Вторая причина — успешная работа российских средств радиоэлектронной борьбы. Они способны блокировать и фальсифицировать сигналы GPS и европейской спутниковой системы навигации Galileo, в результате чего дроны теряют данные о своем местоположении.

При этом портал подчеркивает, что неясно, были ли залеты в Латвию, Литву и Эстонию результатом целенаправленного перенаправления курса БПЛА на эти страны.

Власти трех стран назвали инциденты побочным эффектом военных действий между Россией и Украиной. При этом ни одна из них не обсуждала возможность задействования 4-й или 5-й статей Устава НАТО, которые предполагают консультации стран—членов альянса или совместную оборону.

Однако 28 марта все три страны призвали усилить воздушную оборону восточного фланга НАТО. «Союзники должны в срочном порядке усилить возможности, необходимые для эффективного обнаружения и перехвата (БПЛА.— “Ъ”). Необходимо сохранить и дополнительно укрепить нынешнее присутствие авиации НАТО и систем противовоздушной обороны в странах Балтии для противодействия всем воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты»,— говорится в заявлении министров обороны трех стран. Они также призвали Евросоюз значительно увеличить долю средств, выделяемых на оборону восточной границы из общего бюджета, и продолжить реализацию программы «Наблюдение с восточного фланга» и европейскую инициативу по борьбе с БПЛА.

Тем временем в выходные стало известно о падении двух дронов на территории Финляндии. Один из них был по горячим следам опознан как украинский.

Вероника Вишнякова