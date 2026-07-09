Критически важный для демократов кандидат в Сенат США снялся с выборов
Кандидат от Демократической партии США Грэм Платнер объявил о выходе из избирательной гонки в Сенат от штата Мэн. Такое решение он принял спустя несколько дней после того, как бывшая партнерша публично обвинила его в сексуализированном насилии. Сам политик категорически отрицает вину, заявляя, что СМИ и партийный истеблишмент выступили в роли «судьи, присяжных и палача», сообщает The Wall Street Journal.
Грэм Платнер
Фото: Graham Platner for Senate / Handout / Reuters
В своем видеообращении Платнер подчеркнул, что стал мишенью для верхушки Демократической партии, которая стремилась избавиться от неудобного кандидата. По его словам, оппоненты воспользовались последней неделей, когда по закону штата кандидата еще можно было принудить к снятию с выборов.
Сейчас Демократическая партия «лихорадочно ищет замену» Платнеру. Это необходимо сделать до 27 июля, крайнего срока, чтобы внести его имя в избирательный бюллетень.
В Демократической партии считали предвыборную гонку в Мэне критически важной для промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Как сообщала Financial Times, победа Платнера была самым реалистичным шансом для демократов вернуть себе большинство в Сенате США.
Политик был популярен у местных жителей и имел большие шансы обойти действующего сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз. Если демократы уступят в Мэне, им придется бороться за победу в традиционно консервативных штатах — Техасе, Огайо и Айове.
41-летний ветеран морской пехоты и устричный фермер Грэм Платнер набрал популярность благодаря критике крупного капитала и заявлению, что обе партии предали рабочий класс. На праймериз в июне он набрал более 70% голосов, обойдя фаворита партийного руководства — губернатора Джанет Миллс.
Кампания политика сопровождалась чередой скандалов: его критиковали за старые посты на Reddit, его подозревали в связях с нацистами и клеймили за отправку интимных сообщений другим женщинам втайне от жены. Финальной точкой стало обвинение со стороны его бывшей Дженни Расико, которая заявила Politico, что пять лет назад Платнер принудил ее к сексу.
Помимо Грэма Платнера, внутри Демократической партии США также существуют разногласия и дискуссии о других кандидатах. Например, после дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в 2024 году, спонсоры Демократической партии начали рассматривать «тайные процедуры» для замены Байдена на другого кандидата. Некоторые члены партии также призывали действующего президента покинуть предвыборную гонку.
Проблемы с возрастными кандидатами и их поддержкой среди избирателей – не единственная сложность Демократической партии. Внутри неё отмечается раскол между её традиционной «рабочей» базой и образованной городской элитой, что приводит к внутренним конфликтам и борьбе за лидерство. По данным на 2025 год (устаревшие данные), эти внутренние споры оставили Демократическую партию без единой стратегии, что могло сказаться на её преимуществе на выборах. Эти разногласия не раз приводили к проблемам, например, в 2025 году (устаревшие данные) шатдаун правительства США возник из-за отсутствия соглашения между Республиканской и Демократической партиями по бюджету.