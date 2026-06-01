FT: «лобстерный бунт» в США может стоить республиканцам победы на выборах

Пошлины президента США Дональда Трампа и взлетевшие цены на топливо лишают республиканцев поддержки рабочего класса в штате Мэн перед ключевыми выборами в Сенат, сообщает Financial Times (FT). Из-за 50-процентных сборов на сталь и алюминий, а также конфликта Вашингтона с Ираном, у местных фермеров и лесозаготовителей резко выросли расходы на технику и дизель.

Особо газета подчеркивает ухудшение положения ловцов лобстеров: из-за импортных пошлин на материалы из Китая и Европы стоимость ловушек и снастей для них выросла более чем на $15 за штуку. Кроме того, новыми сборами облагается оборудование для их ловли. Все это ставит потомственный промысел на грань выживания, поэтому рыбаки, прежде голосовавшие за господина Трампа, теперь открыто заявляют о своем недовольстве. FT называет ситуацию в штате «лобстерным бунтом».

Растущее недовольство в Мэне открыло дорогу кандидату от демократов Грэму Платнеру — устричному фермеру и ветерану войны в Ираке. Согласно недавнему опросу Pan Atlantic Research, молодой кандидат по популярности опережает действующего сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз на 7 процентных пунктов. Его соперница занимает пост сенатора уже пятый срок.

В Демократической партии считают предвыборную гонку в Мэне критически важной для промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Как отмечает издание, победа господина Платнера — это самый реалистичный шанс для демократов вернуть себе большинство в Сенате США.

При этом сама госпожа Коллинз пытается дистанцироваться от Белого дома и критикует пошлины, однако экономическая программа президента все равно превратилась для нее в серьезную политическую обузу, резюмирует FT.