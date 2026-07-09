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ЕГЭ в Свердловской области решили пересдать более 4 тыс. выпускников

Более 4 тыс. выпускников Свердловской области воспользуются 8-9 июля возможностью пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидером среди предметов для пересдачи стало обществознание, которое выбрали 897 человек, за ним следуют информатика (783 выпускника) и русский язык (520 выпускников). Пересдача экзаменов распределена на два дня: в среду проходили экзамены по русскому языку, информатике, химии, физике, литературе и письменной части иностранных языков, в четверг — математика, обществознание, история, биология, география и устная часть иностранных языков.

Во вторник в Свердловской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена 2026 года. По итогам кампании 256 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это на 93 больше, чем в 2025 году.

Ирина Пичурина

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