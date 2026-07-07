В Свердловской области 256 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

В Свердловской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена 2026 года. По итогам кампании 256 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это на 93 больше, чем в 2025 году, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольший рост числа стобалльных результатов зафиксирован по литературе — с 47 до 97, а также по физике — с 11 до 52. Выросло число стобалльных результатов по русскому языку (с 22 до 32), информатике (с 18 до 21), профильной математике (с 8 до 10), истории (с 4 до 7), обществознанию и биологии (с нуля до 7 и 2 соответственно).

Еще одним рекордом стало количество выпускников, набравших по 200 баллов по двум предметам. В 2026 году такой результат показали 15 школьников, тогда как годом ранее — восемь.

Экзамены в этом году сдали почти 18 тыс. выпускников 11-х классов. Больше всего стобалльных результатов традиционно пришлось на Екатеринбург.

Полина Бабинцева