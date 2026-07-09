Трамп оспорит отказ Верховного суда отменить гражданство по праву рождения
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повторного рассмотрения вопроса об ограничении права на предоставление гражданства по месту рождения. Ранее Верховный суд признал неконституционным его указ об ограничении этого права.
«Я буду просить Верховный суд немедленного повторного рассмотрения. Если суд не изменит свое бессмысленное решение, эта ошибка приведет к уничтожению Америки»,— написал американский президент в соцсети Truth.
Господин Трамп добавил, что в США и в Мексике уже «устанавливают вывески и рекламные щиты, рекламирующие гражданство по праву рождения, с надписями: "Роды от $4000"». «Американское гражданство не продается!»,— сказал господин Трамп.
Указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения был подписан Дональдом Трампом сразу после его вступления в должность 20 января 2025 года. Документ обязывал государственные ведомства отказывать в гражданстве новорожденным, чьи родители находятся в стране нелегально. Ограничения также распространялись на случаи, когда мать ребенка въехала в США по временным документам (туристические, учебные, рабочие визы или в рамках безвизового режима), а отец при этом не являлся гражданином США или обладателем грин-карты.
Конституционная поправка, гарантирующая право на гражданство по месту рождения, была принята после окончания Гражданской войны в США (1861–1865). Она отменила решение Верховного суда от 1857 года, которое отрицало право афроамериканцев на получение гражданства страны.
Указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения был подписан в первый день его второго президентского срока, 20 января 2025 года. Этот документ стал частью более широкой миграционной политики Трампа, направленной на ужесточение правил въезда и пребывания в США. Согласно указу, дети нелегальных мигрантов или тех, кто находился в стране по временным документам (без гражданства или грин-карты у отца), лишались права на автоматическое получение американского гражданства.
Против указа сразу же выступили многие штаты и правозащитные организации. В первые же дни после подписания документа несколько десятков штатов оспорили его в судах. Они указывали, что указ нарушает 14-ю поправку к Конституции США, которая гласит, что все лица, родившиеся на территории страны, являются её гражданами. Ранее, 27 июня 2025 года, Верховный суд США постановил, что федеральные суды не могут полностью блокировать исполнение указа на всей территории страны, но могут защищать конкретных истцов, что привело к правовой «мозаике», где в 22 штатах гражданство по рождению сохранялось, а в 28 других могло быть отменено.
Однако уже 30 июня 2026 года Верховный суд США, рассмотрев дело, постановил, что все родившиеся на территории страны автоматически имеют право на гражданство, признав указ Трампа неконституционным. Шестеро судей выступили за отмену указа, трое — против. Председатель Верховного суда Джон Робертс отметил, что создатели 14-й поправки распространили обещание гражданства на каждого свободно рожденного человека в этой стране. Несмотря на это, Дональд Трамп пообещал продолжать борьбу за отмену автоматического гражданства и призвал Конгресс внести изменения в Основной закон или принять новый законопроект.