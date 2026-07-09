Трамп оспорит отказ Верховного суда отменить гражданство по праву рождения

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повторного рассмотрения вопроса об ограничении права на предоставление гражданства по месту рождения. Ранее Верховный суд признал неконституционным его указ об ограничении этого права.

«Я буду просить Верховный суд немедленного повторного рассмотрения. Если суд не изменит свое бессмысленное решение, эта ошибка приведет к уничтожению Америки»,— написал американский президент в соцсети Truth.

Господин Трамп добавил, что в США и в Мексике уже «устанавливают вывески и рекламные щиты, рекламирующие гражданство по праву рождения, с надписями: "Роды от $4000"». «Американское гражданство не продается!»,— сказал господин Трамп.

Указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения был подписан Дональдом Трампом сразу после его вступления в должность 20 января 2025 года. Документ обязывал государственные ведомства отказывать в гражданстве новорожденным, чьи родители находятся в стране нелегально. Ограничения также распространялись на случаи, когда мать ребенка въехала в США по временным документам (туристические, учебные, рабочие визы или в рамках безвизового режима), а отец при этом не являлся гражданином США или обладателем грин-карты.

Конституционная поправка, гарантирующая право на гражданство по месту рождения, была принята после окончания Гражданской войны в США (1861–1865). Она отменила решение Верховного суда от 1857 года, которое отрицало право афроамериканцев на получение гражданства страны.