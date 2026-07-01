Рожденный американцем не американцем быть не может

Верховный суд США отклонил указ Дональда Трампа, который ограничивал право на автоматическое получение гражданства для детей, рожденных в Соединенных Штатах. Большинство судей постановило, что пересмотр этого положения нарушает американскую Конституцию. Президент же отступать не намерен и пообещал добиться своего через Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Дональд Трамп подписал указ об ограничениях права на автоматическое гражданство в первый день своего второго президентского срока — 20 января 2025 года. Согласно документу, эта возможность не распространяется на детей, чья мать находится в США нелегально или не имеет оснований для постоянного проживания в стране. Новая мера грозила потенциально затронуть около 250 тыс. детей нелегальных мигрантов и временных посетителей страны ежегодно.

Указ американского президента вошел в многочисленный список мер его администрации по ужесточению миграционной политики.

Несколько судов низшей инстанции заблокировали вступление указа в силу (в итоге нигде в США он так и не начал действовать). На аналогичное решение суда Нью-Гэмпшира администрация подала апелляцию.

В апреле на заседании Верховного суда США по этому вопросу Дональд Трамп присутствовал лично. Критики восприняли это как попытку оказать давление на судей. «Мы единственная страна в мире, настолько глупая, что разрешаем гражданство по праву рождения!» — говорил тогда американский президент. Впрочем, Трамп по традиции преувеличил: норма об автоматическом гражданстве действует, например, в Канаде и почти во всех странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

30 июня шестеро судей Верховного суда выступили за отмену указа Дональда Трампа, трое — против.

В итоговом постановлении указано, что дети, рожденные в США «у родителей, незаконно или временно находящихся там», являются «гражданами по рождению» в соответствии с 14-й поправкой Конституции США.

Эту поправку приняли через три года после гражданской войны в США — в 1868 году. Тогда мера вводилась в первую очередь для обеспечения прав освобожденных темнокожих рабов. При этом формулировка в тексте Конституции шире: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Исключение составляют только дети иностранных дипломатов или те, кто родился «в семьях иностранных оккупационных сил».

«Гражданство тогда и сейчас — это возможность иметь права, право свободно участвовать в нашей политической жизни. Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека в этой стране»,— написал председатель Верховного суда Джон Робертс в заключении. «Сегодня мы сдержим это обещание»,— подчеркнул он.

Трое выступивших против судей настаивали, что решение стало «серьезной ошибкой» и позволит получить гражданство «практически любому, кто родился в этой стране», включая и тех, кто приезжает в США с целью родить ребенка, а затем вернуться на родину.

14-ю поправку, настаивали критики решения суда, «переосмысляют для политических целей». Сторонники этой позиции настаивают, что, исходя из формулировки в Конституции, право на гражданство имеют те, «кто попадают под юрисдикцию США». Дети нелегальных мигрантов, по мнению республиканской администрации, к таковым не относятся.

Дональд Трамп назвал решение суда «очень плохим» и пообещал продолжать борьбу за отмену автоматического гражданства. «Никакой длительной и громоздкой конституционной поправки не требуется. Конгресс должен сегодня же начать работу по отмене дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране права гражданства по рождению»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

Это первое решение федерального суда США, касающееся иммиграционной политики Дональда Трампа, причем ключевого ее аспекта. И вместе с тем второй серьезный удар по основам его программы: в феврале суд аннулировал масштабные торговые пошлины, вводимые президентом на импорт товаров из других стран.

И хотя Дональд Трамп воодушевленно призывал Конгресс исправить ситуацию, сделать это будет не так просто.

Поскольку Верховный суд в своем постановлении сослался на конституционную норму, реализовать идею Трампа можно только после внесения поправки в Основной закон.

Альтернативный вариант, предложенный одним из судей на заседании,— принять новый законопроект, устанавливающий исключение для незаконно находящихся в США лиц. Однако, как отмечают юристы, здесь тоже возникнут сложности: конституционное требование остается в силе до тех пор, пока действует текущее решение суда.

Лусине Баласян