Рожденный американцем не американцем быть не может
Верховный суд США не дал Трампу отменить гражданство по праву рождения
Верховный суд США отклонил указ Дональда Трампа, который ограничивал право на автоматическое получение гражданства для детей, рожденных в Соединенных Штатах. Большинство судей постановило, что пересмотр этого положения нарушает американскую Конституцию. Президент же отступать не намерен и пообещал добиться своего через Конгресс.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Дональд Трамп подписал указ об ограничениях права на автоматическое гражданство в первый день своего второго президентского срока — 20 января 2025 года. Согласно документу, эта возможность не распространяется на детей, чья мать находится в США нелегально или не имеет оснований для постоянного проживания в стране. Новая мера грозила потенциально затронуть около 250 тыс. детей нелегальных мигрантов и временных посетителей страны ежегодно.
Указ американского президента вошел в многочисленный список мер его администрации по ужесточению миграционной политики.
Несколько судов низшей инстанции заблокировали вступление указа в силу (в итоге нигде в США он так и не начал действовать). На аналогичное решение суда Нью-Гэмпшира администрация подала апелляцию.
В апреле на заседании Верховного суда США по этому вопросу Дональд Трамп присутствовал лично. Критики восприняли это как попытку оказать давление на судей. «Мы единственная страна в мире, настолько глупая, что разрешаем гражданство по праву рождения!» — говорил тогда американский президент. Впрочем, Трамп по традиции преувеличил: норма об автоматическом гражданстве действует, например, в Канаде и почти во всех странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
30 июня шестеро судей Верховного суда выступили за отмену указа Дональда Трампа, трое — против.
В итоговом постановлении указано, что дети, рожденные в США «у родителей, незаконно или временно находящихся там», являются «гражданами по рождению» в соответствии с 14-й поправкой Конституции США.
Эту поправку приняли через три года после гражданской войны в США — в 1868 году. Тогда мера вводилась в первую очередь для обеспечения прав освобожденных темнокожих рабов. При этом формулировка в тексте Конституции шире: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Исключение составляют только дети иностранных дипломатов или те, кто родился «в семьях иностранных оккупационных сил».
«Гражданство тогда и сейчас — это возможность иметь права, право свободно участвовать в нашей политической жизни. Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека в этой стране»,— написал председатель Верховного суда Джон Робертс в заключении. «Сегодня мы сдержим это обещание»,— подчеркнул он.
Трое выступивших против судей настаивали, что решение стало «серьезной ошибкой» и позволит получить гражданство «практически любому, кто родился в этой стране», включая и тех, кто приезжает в США с целью родить ребенка, а затем вернуться на родину.
14-ю поправку, настаивали критики решения суда, «переосмысляют для политических целей». Сторонники этой позиции настаивают, что, исходя из формулировки в Конституции, право на гражданство имеют те, «кто попадают под юрисдикцию США». Дети нелегальных мигрантов, по мнению республиканской администрации, к таковым не относятся.
Дональд Трамп назвал решение суда «очень плохим» и пообещал продолжать борьбу за отмену автоматического гражданства. «Никакой длительной и громоздкой конституционной поправки не требуется. Конгресс должен сегодня же начать работу по отмене дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране права гражданства по рождению»,— написал президент США в соцсети Truth Social.
Это первое решение федерального суда США, касающееся иммиграционной политики Дональда Трампа, причем ключевого ее аспекта. И вместе с тем второй серьезный удар по основам его программы: в феврале суд аннулировал масштабные торговые пошлины, вводимые президентом на импорт товаров из других стран.
И хотя Дональд Трамп воодушевленно призывал Конгресс исправить ситуацию, сделать это будет не так просто.
Поскольку Верховный суд в своем постановлении сослался на конституционную норму, реализовать идею Трампа можно только после внесения поправки в Основной закон.
Альтернативный вариант, предложенный одним из судей на заседании,— принять новый законопроект, устанавливающий исключение для незаконно находящихся в США лиц. Однако, как отмечают юристы, здесь тоже возникнут сложности: конституционное требование остается в силе до тех пор, пока действует текущее решение суда.