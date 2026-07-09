Минэнерго отчиталось о формировании запасов топлива на Кубани
Министр энергетики Сергей Цивилев съездил в Краснодарский край, чтобы обсудить поставки топлива на юг с местными властями и представителями энергокомпаний, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Господин Цивилев на совещании заявил, что эта тема находится на контроле министерства. Власть и бизнес уже работают над тем, чтобы сформировать запасы топлива в регионе, заверили в министерстве.
Также на встрече обсудили, как энергетики готовятся к холодам. После совещания господин Цивилев объехал несколько энергообъектов, чтобы проверить, как продвигаются ремонты и подготовка к отопительному сезону.
Поездка господина Цивилева на Кубань состоялась в момент топливного кризиса, который охватил несколько регионов России. Вчера эта тема поднималась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Хватит тянуть бензину!».
Топливный кризис на юге России, затронувший не только Краснодарский край, но и другие южные регионы, возник из-за сезонной загруженности железных дорог, особенно в туристический сезон, что осложнило ритмичность поставок. Хотя представители Минэнерго утверждали, что объемов производства и запасов топлива достаточно для покрытия спроса, регионы столкнулись с дефицитом, а в некоторых случаях и с ростом цен. Например, в августе 2023 года стоимость дизельного топлива для сельхозпроизводителей в некоторых регионах выросла на 25%, а оптовые цены на бензин и дизтопливо значительно превышали показатели начала года.
Ситуация с поставками топлива в Крым, например, уже нормализовалась после периода дефицита, который Минэнерго ранее объясняло загруженностью логистических сетей в период курортного сезона. Для решения проблем с топливными запасами, особенно в сельскохозяйственных регионах, рекомендовалось сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо. Также для борьбы с дефицитом на Кубань направлялось дополнительное топливо, а власти Черноземья принимали меры по обеспечению аграриев дизельным топливом в период осенних полевых работ.
Однако проблемы с поставками топлива не единственные энергопроблемы региона. Юг России, включая Краснодарский край, также сталкивается с энергетическим кризисом, вызванным аномальной жарой и нехваткой генерации. Диспетчерские службы вынуждены вводить графики временных отключений, а оптовые цены на электроэнергию растут. Минэнерго определило необходимость строительства дополнительных мощностей в Крыму и Краснодарском крае из-за прогнозируемого дефицита мощности в энергосистеме.