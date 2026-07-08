Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на Херсонскую область — это повторяющееся явление. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже наносили удары дронами по различным объектам и населенным пунктам региона. Эти атаки приводили к жертвам среди мирного населения, ранениям, а также повреждениям инфраструктуры, включая жилые дома, автомобили, торговые павильоны и энергосети. В частности, Ивановский район, который упоминается в новости, уже сталкивался с обесточиванием из-за таких инцидентов.

Подобные атаки ранее приводили к гибели мирных жителей, в том числе водителей скорой помощи в других регионах РФ, например, в Белгородской области. Также зафиксированы случаи, когда беспилотники атаковали медицинские учреждения, например, операционное отделение больницы в Алешках, хотя в том случае обошлось без пострадавших. В Севастополе обломки беспилотника попадали в кардиологическое отделение больницы, также ранив человека.

Власти Херсонской области неоднократно сообщали о массированных атаках БПЛА, в результате которых пострадали десятки человек и были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор Владимир Сальдо регулярно информирует о последствиях этих ударов.