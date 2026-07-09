Минэкономики предложило продавать неиспользуемую сетевую мощность онлайн

Составлено ИИ-Ассистентъ

Идея продажи неиспользуемой сетевой мощности онлайн возникла на фоне активного обсуждения введения принципа take-or-pay («бери или плати»), который предполагает оплату услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимально заявленной мощности. Этот принцип активно лоббировался «Россетями» и был поддержан Президентом Владимиром Путиным ещё в сентябре 2023 года, с целью стимулировать потребителей заявлять только реально необходимые мощности и сдерживать рост тарифов, оптимизируя объемы строительства и реконструкции сетей. Действительно, исторически проблема недозагрузки электросетевых мощностей значительна: за десять лет существования льготного техприсоединения для малых потребителей было создано до 40 ГВт мощности, из которой востребовано лишь 12%. Это приводило к избыточному строительству объектов, затраты на содержание которых включались в тарифы для всех потребителей.

Проблема избыточных резервов сетевой мощности, объем которой у крупных потребителей может превышать 30 ГВт, обсуждается в течение многих лет. В ноябре 2023 года Министерство энергетики предложило внести поправку в правила технологического присоединения, которая позволит предприятиям делиться свободными электросетевыми мощностями с другими потребителями. Однако эта инициатива ещё не решала проблему полностью, поскольку "Сообщество потребителей энергии" отмечало, что вынужденные "резервы" недостаточны для полноценного вторичного рынка. Концепция, предлагаемая Минэкономики, является развитием этих идей, направленным на создание прозрачной и общедоступной платформы для перераспределения мощности, что позволит избежать ненужного строительства и плотнее загрузить существующие сети.

Однако ряд экспертов и участников рынка высказывают опасения по поводу сложности предложенной концепции. В частности, «Совет рынка» и «Сообщество потребителей энергии» отмечают, что сетевая мощность привязана к конкретным центрам питания и не может свободно перераспределяться по всей энергосистеме, что может осложнить реализацию "утилитарных цифровых прав на резерв" (УЦП). Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ также подчеркивает, что отклонение максимальной мощности от фактической не всегда означает возможность ее перераспределения, так как технологическое присоединение часто осуществляется исходя из фактической, а не заявленной загрузки, что может препятствовать реализации сертификатов на резерв мощности.

Таким образом, предлагаемый "рынок прав на резерв сетевой мощности" является попыткой решить давние проблемы избыточного строительства сетей и высоких тарифов, возникших из-за недозагрузки и неэффективного использования существующей инфраструктуры. Однако успех его реализации зависит от того, насколько удастся упростить механизм и учесть физические ограничения перераспределения мощности, а также обеспечить прозрачность процесса и заинтересованность всех участников рынка.