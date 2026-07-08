Нежданный козырь
114-я ракетка мира британец Артур Фери вышел в полуфинал Wimbledon
Второй день четвертьфиналов на Wimbledon, приближающегося к своей развязке в Лондоне, подарил очередную неожиданность. В четверку сильнейших у мужчин пробился Артур Фери — британский теннисист французского происхождения, который, занимая в мировом рейтинге всего лишь 114-е место и попав в основную сетку благодаря wild card, в трех партиях переиграл финалиста недавнего Roland Garros итальянца Флавио Коболли. Теперь возмутитель спокойствия попробует справиться с действующим чемпионом Roland Garros Александром Зверевым из Германии. Ему для победы над американцем Тейлором Фритцем также хватило трех сетов.
Британский теннисист Артур Фери
Фото: Brian Inganga / AP
Редкий случай: участники второго мужского полуфинала определились практически одновременно — в течение одной минуты. Но если матч между Александром Зверевым и Тейлором Фритцем на первом корте Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса завершился в соответствии с их положением в мировой табели о рангах, то встреча Артура Фери с Флавио Коболли на Центральном корте на радость британской публике обернулась большим сюрпризом.
Ведь до этого за всю историю Wimbledon единственным обладателем wild сard, которому удалось попасть в четверку сильнейших мужского турнира, был Горан Иванишевич — сенсационный хорватский чемпион травяного мейджора 2001 года, на тот момент — 125-я ракетка мира. А сейчас его успех повторил Фери, который пока стоит в рейтинге 114-м.
Впрочем, кроме получения от организаторов wild card хорвата и британца больше ничего не объединяет. Один четверть века назад перед стартом лондонского мейджора считался погасшей звездой, которой дали шанс хотя бы чуть-чуть блеснуть перед завершением карьеры. Другой сегодня попал в полуфинал фактически из ниоткуда. В свои 23 года Фери занимает в мировой классификации 114-е место, выше которого он никогда не поднимался. И еще несколько дней назад было куда интереснее говорить не о достижениях этого ноунейма, а о его не самой типичной биографии.
Дело в том, что пятый британский теннисист, ставший участником полуфинала Wimbledon в период Открытой эры (с 1973 года до этой стадии там также добирались Роджер Тейлор, Тим Хенмен, Энди Маррей и Кэмерон Норри),— чистокровный француз. Его отец Лоик Фери — инвестор и президент футбольного клуба «Лорьян». (Эта команда, к слову, тоже находится на подъеме, в прошлом году вышла в высший дивизион чемпионата Франции и в мае финишировала там на девятом месте). А мать новоиспеченного полуфиналиста Оливия играла в теннис на профессиональном уровне, в 1991 году участвовала в парном турнире Roland Garros и позже выступала под флагом Гонконга. Их старший сын Артур родился во Франции, но вырос в Англии, точнее — в Уимблдоне, а затем поступил в США в один из крупнейших университетов и участвовал в американских студенческих теннисных соревнованиях, откуда вышел не один известный профессионал. Ровно год назад во время Wimbledon Фери стоял в рейтинге АТР лишь 461-м, однако в начале нынешнего сезона он попал в топ-200 и прошел квалификацию на Australian Open, где в первом круге основной сетки в трех сетах, между прочим, одолел Флавио Коболли.
И сейчас у итальянца практически не было шансов на реванш. Ровно проведя всю встречу, Фери выглядел стабильнее на задней линии, где Коболли пытался безуспешно доминировать за счет крученого удара справа. В итоге — 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 за 2 часа 14 минут.
Еще после первого круга оставшись последней британской надеждой в мужской сетке, Фери продолжает борьбу. Следующую проверку на прочность молодому игроку, который уже обеспечил себе место в топ-40, предстоит пройти в матче против Александра Зверева, убедительно отомстившего Фритцу за поражение в полуфинале июньского травяного турнира в Галле. Победив — 6:4, 6:4, 6:2 за 1 час 59 минут, немецкий чемпион Roland Garros прорвался в полуфинал Wimbledon, где, как и Фери, будет дебютантом.
На женском турнире оба четвертьфинала в среду тоже завершились достаточно быстро. Полуфиналистка Roland Garros украинка Марта Костюк и на траве подтвердила, что находится в прекрасной форме.
Для победы со счетом 6:3, 6:2 над итальянкой Джасмин Паолини, которая два года назад доходила на Wimbledon до финала, ей хватило 1 часа 9 минут. Следующей соперницей Костюк будет чешка Линда Носкова, справившаяся с бельгийкой Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:5 за 1 час 50 минут. Их противоборство определит, кому в ближайший понедельник впервые в карьере удастся попасть в топ-10 мирового рейтинга. В другом полуфинале сыграют другая чешская теннисистка Каролина Мухова и американка Коко Гауфф.
Марта Костюк
Фото: Andrew Couldridge / Reuters