Нежданный козырь

Второй день четвертьфиналов на Wimbledon, приближающегося к своей развязке в Лондоне, подарил очередную неожиданность. В четверку сильнейших у мужчин пробился Артур Фери — британский теннисист французского происхождения, который, занимая в мировом рейтинге всего лишь 114-е место и попав в основную сетку благодаря wild card, в трех партиях переиграл финалиста недавнего Roland Garros итальянца Флавио Коболли. Теперь возмутитель спокойствия попробует справиться с действующим чемпионом Roland Garros Александром Зверевым из Германии. Ему для победы над американцем Тейлором Фритцем также хватило трех сетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский теннисист Артур Фери

Фото: Brian Inganga / AP Британский теннисист Артур Фери

Фото: Brian Inganga / AP

Редкий случай: участники второго мужского полуфинала определились практически одновременно — в течение одной минуты. Но если матч между Александром Зверевым и Тейлором Фритцем на первом корте Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса завершился в соответствии с их положением в мировой табели о рангах, то встреча Артура Фери с Флавио Коболли на Центральном корте на радость британской публике обернулась большим сюрпризом.

Ведь до этого за всю историю Wimbledon единственным обладателем wild сard, которому удалось попасть в четверку сильнейших мужского турнира, был Горан Иванишевич — сенсационный хорватский чемпион травяного мейджора 2001 года, на тот момент — 125-я ракетка мира. А сейчас его успех повторил Фери, который пока стоит в рейтинге 114-м.

Впрочем, кроме получения от организаторов wild card хорвата и британца больше ничего не объединяет. Один четверть века назад перед стартом лондонского мейджора считался погасшей звездой, которой дали шанс хотя бы чуть-чуть блеснуть перед завершением карьеры. Другой сегодня попал в полуфинал фактически из ниоткуда. В свои 23 года Фери занимает в мировой классификации 114-е место, выше которого он никогда не поднимался. И еще несколько дней назад было куда интереснее говорить не о достижениях этого ноунейма, а о его не самой типичной биографии.

Дело в том, что пятый британский теннисист, ставший участником полуфинала Wimbledon в период Открытой эры (с 1973 года до этой стадии там также добирались Роджер Тейлор, Тим Хенмен, Энди Маррей и Кэмерон Норри),— чистокровный француз. Его отец Лоик Фери — инвестор и президент футбольного клуба «Лорьян». (Эта команда, к слову, тоже находится на подъеме, в прошлом году вышла в высший дивизион чемпионата Франции и в мае финишировала там на девятом месте). А мать новоиспеченного полуфиналиста Оливия играла в теннис на профессиональном уровне, в 1991 году участвовала в парном турнире Roland Garros и позже выступала под флагом Гонконга. Их старший сын Артур родился во Франции, но вырос в Англии, точнее — в Уимблдоне, а затем поступил в США в один из крупнейших университетов и участвовал в американских студенческих теннисных соревнованиях, откуда вышел не один известный профессионал. Ровно год назад во время Wimbledon Фери стоял в рейтинге АТР лишь 461-м, однако в начале нынешнего сезона он попал в топ-200 и прошел квалификацию на Australian Open, где в первом круге основной сетки в трех сетах, между прочим, одолел Флавио Коболли.

И сейчас у итальянца практически не было шансов на реванш. Ровно проведя всю встречу, Фери выглядел стабильнее на задней линии, где Коболли пытался безуспешно доминировать за счет крученого удара справа. В итоге — 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 за 2 часа 14 минут.

Еще после первого круга оставшись последней британской надеждой в мужской сетке, Фери продолжает борьбу. Следующую проверку на прочность молодому игроку, который уже обеспечил себе место в топ-40, предстоит пройти в матче против Александра Зверева, убедительно отомстившего Фритцу за поражение в полуфинале июньского травяного турнира в Галле. Победив — 6:4, 6:4, 6:2 за 1 час 59 минут, немецкий чемпион Roland Garros прорвался в полуфинал Wimbledon, где, как и Фери, будет дебютантом.

На женском турнире оба четвертьфинала в среду тоже завершились достаточно быстро. Полуфиналистка Roland Garros украинка Марта Костюк и на траве подтвердила, что находится в прекрасной форме.

Для победы со счетом 6:3, 6:2 над итальянкой Джасмин Паолини, которая два года назад доходила на Wimbledon до финала, ей хватило 1 часа 9 минут. Следующей соперницей Костюк будет чешка Линда Носкова, справившаяся с бельгийкой Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:5 за 1 час 50 минут. Их противоборство определит, кому в ближайший понедельник впервые в карьере удастся попасть в топ-10 мирового рейтинга. В другом полуфинале сыграют другая чешская теннисистка Каролина Мухова и американка Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марта Костюк

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Марта Костюк

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Евгений Федяков