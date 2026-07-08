Пакистан призвал США и Иран вернуться к переговорам
Альтернативы дипломатии для достижения мира на Ближнем Востоке нет, заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана. Так ведомство отреагировало на новый виток эскалации конфликта США и Ирана, начавшийся с масштабного обмена ударами в ночь на 8 июля.
МИД страны выразил глубокую озабоченность в связи с развитием ситуации в регионе и заявил, что возобновление боевых действий не входит в интересы ни одной из сторон. «Пакистан призывает все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше подорвать мир и стабильность в регионе»,— указано в тексте.
Исламабад — один из главных посредников в переговорах — призвал Вашингтон и Тегеран в равной степени соблюдать условия меморандума о взаимопонимании, поскольку документ остается «прочной основой для взаимопонимания, взаимного уважения и общего процветания в регионе и за его пределами». Сегодня стороны обвинили друг друга в нарушении договора.
В ночь на 8 июля США ударили по территории Ирана в ответ на обстрелы коммерческих судов в Ормузском проливе. Вашингтон заявил о нарушении режима прекращения огня, а Иран — о приостановлении переговоров. Американский президент Дональд Трамп допустил, что разрешить конфликт с Тегераном без переговоров было бы проще.
Подробнее — в материале Ъ «Треснувший Ормуз».
Пакистан уже ранее выступал посредником в урегулировании ближневосточного конфликта между США и Ираном. В марте 2026 года премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял о готовности Исламабада предоставить площадку для «содержательных и конструктивных переговоров». Посреднические усилия Пакистана, а также Турции и Египта, были направлены на обеспечение обмена сообщениями между сторонами и прекращение боевых действий.
Переговоры между США и Ираном уже проходили в Исламабаде, но встреча 11 апреля 2026 года завершилась безрезультатно. Среди обсуждаемых условий были отказ Ирана от обогащения урана и ограничение ракетной программы. Иран, в свою очередь, требовал компенсации ущерба, закрытия американских баз в регионе и взимания платы за проход через Ормузский пролив. Перспективы возобновления и успеха переговоров в условиях военной эскалации оценивались как низкие.
Ситуация осложняется тем, что уже 26 апреля 2026 года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады. Это было ответом на действия США, включая морскую блокаду и заявления о готовности к дипломатическому процессу. Иранские власти настаивали, что США должны снять санкции и прекратить давление, чтобы доверие было восстановлено.