Американские терки

В ночь на среду завершилась стадия 1/8 финала проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу. За то время, что она продолжалась, первенство обросло несколькими очень примечательными спортивными и околоспортивными историями. В центре самой громкой из них оказался президент США Дональд Трамп, прежде необыкновенно холодно относившийся к главному спортивному событию лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной США Фоларин Балоган

Фото: Blake Dahlin / Reuters Игрок сборной США Фоларин Балоган

Фото: Blake Dahlin / Reuters

Дональд Трамп взял помощь друга Главной околоспортивной темой стадии и, видимо, всего чемпионата мира обречена остаться история с дисквалификацией форварда сборной США Фоларина Балогана. Основной нападающий хозяев получил красную карточку в матче 1/16 финала с боснийцами, однако реального отстранения избежал: Международная федерация футбола (FIFA) заменила его на условное. Это решение стало чрезвычайно мощным ударом по репутации главы структуры Джанни Инфантино, поскольку принято оно было после вмешательства лично Дональда Трампа. Президент США за три недели, что шло мировое первенство, не проявлял к нему никакого интереса: матчей не посещал, об успехах американцев не обмолвился даже на любимой платформе Truth Social. А тут внезапно активизировался: решил позвонить нужному человеку, Джанни Инфантино. Господин Трамп позже объяснил, что в начале «и понятия не имел, что такое красная карточка», а когда узнал, все мгновенно понял. «Я видел эпизод,— продолжил глава Белого дома.— И я человек, который любит спорт и был хорошим спортсменом. Я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо! Это даже не было нарушением правил!» Господин Инфантино, если верить его версии, просто разъяснил собеседнику процессуальный порядок. Мол, идет дисциплинарный процесс, который ведут независимые органы, а вердикт будет вынесен в установленные сроки. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Francisco Seco / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Francisco Seco / AP Вердикт был вынесен такой, что позже приходилось вспоминать о том, что применение ст. 27 Дисциплинарного кодекса FIFA, позволяющей организации приостанавливать исполнение наказаний,— мера крайняя, к которой фактически никогда не прибегают. И о теплых отношениях господ Инфантино и Трампа, конечно, тоже приходилось вспоминать. О том, что президент FIFA называл президента США «очень близким другом». О том, что вручал ему неожиданно учрежденную футбольной организацией «премию мира». О том, что посещал его инаугурацию и другие важные мероприятия. А еще в голову стали приходить другие свежие решения руководящей структуры, сразу показавшиеся странноватыми. Это ведь FIFA простила Криштиану Роналду, жестоко ударившего ирландского оппонента локтем в спину,— сократила его дисквалификацию так, что он не пропустил ни одного матча мирового первенства. Это ведь FIFA в прошлом году включила «Интер Майами» с Лионелем Месси в перечень участников клубного чемпионата мира, хотя крупных достижений у команды не было (она даже сильнейшей в MLS тогда не была). Ответ футбольного сообщества был немедленным. Критиковали решение по «делу Балогана» знаменитые тренеры Юрген Клопп и Томас Тухель. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выпустил свое заявление — чрезвычайно жесткое, с обвинениями в «переходе красной линии», подрыве «доверия к соревнованию». А больше всего вердикт, естественно, взбесил противников сборной США по 1/8 финала бельгийцев. Их главный тренер, узнав о новостях, решил удостовериться, не празднуют ли в Штатах День дурака в июле. В федерации футбола страны делились новыми подробностями, касавшимися махинаций FIFA с апелляцией. Не остался в стороне и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, по совпадению бывший футбольный арбитр. Вмешательство, впрочем, не помогло. Фоларин Балоган почти не встречался с мячом и в общем выглядел вяло. Сборная Бельгии, казавшаяся до сих пор инертной, пассивной, смяла американцев — 4:1 — и вышла в четвертьфинал. Дальше был «танец Трампа», исполненный победителями на поле.

Немировой судья Ни один крупный турнир не обходится без обсуждений судейства. На нынешнем чемпионате мира лучший повод обратиться к этой теме дал рефери из Узбекистана Ильгиз Танташев. Складывалось впечатление, что парагвайцам он и убийство на поле простил бы. Вот Матиас Галарса наотмашь бьет Килиана Мбаппе. Ноль реакции. Вот Диего Гомес сбивает в штрафной Дезире Дуэ. Очевидный фол пропущен, пенальти назначен только после вмешательства видеоассистентов. Желтой карточки Густаво Веласкесу, вытаптывавшему 11-метровую отметку под носом судьи, тоже не предъявлено. Окрыленные вседозволенностью парагвайцы в конце матча перешли все допустимые границы. Хуан Касерес лягнул Мбаппе шипами. Чуть позже Габриэль Авалос локтем ударил в грудь Дайо Юпамекано. А имя Матиаса Галарсы — серенького, непримечательного полузащитника, зато довольно разговорчивого и знающего множество приемов рукопашного боя,— выучили после этого матча, кажется, все, кто его смотрел. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рефери из Узбекистана Ильгиз Танташев

Фото: Petr David Josek / AP Рефери из Узбекистана Ильгиз Танташев

Фото: Petr David Josek / AP В общем, грязь до финального свистка не прекращалась. Медиа, освещавшие встречу, упражнялись в сравнениях происходящего на поле с разными видами боевых искусств. Но парагвайцы, наработавшие на пару удалений, так и не получили от Танташева ни одной карточки. Даже желтой (французы их получили три).

Призраки колониализма Сразу после матча о манере игры парагвайцев высказались ключевые лица сборной Франции. Ее главный тренер Дидье Дешам был довольно деликатен. Он отметил, что «такой футбол не приведет людей на стадионы», и намекнул, что соперники «могли бы обойтись без личных оскорблений», в числе которых были и «особенно позорные». Лидер команды Килиан Мбаппе был более прямолинеен. «Если надо испачкать руки в дерьме, мы их испачкаем»,— описал он путь французов к победе над грубыми оппонентами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе

Фото: Matt Rourke / AP Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе

Фото: Matt Rourke / AP Эти слова Мбаппе не на шутку возмутили сенатора парагвайского парламента Селесту Амарилью. Она заявила, что француз «даже не умеет писать», «вместо материнского молока сосал кокосы», «жил в окружении созданий, самыми умными из которых были шимпанзе». «Колонизированный камерунец, который притворяется французом. Обидчивый нувориш, высокомерный и уродливый»,— резюмировала сенатор Амарилья. Разумеется, пассаж Селесты Амарильи спровоцировал громкий скандал. В защиту Мбаппе выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. От позиции сенатора поспешило откреститься и правительство Парагвая, признавшее их «противоречащими ценностям и принципам, которые продвигает страна». Осудил высказывания сенатора Амарильи и президент FIFA Джанни Инфантино. Пост вскоре был удален, но перепалка продолжилась. У Килиана Мбаппе созрел ответ. «Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, не достойная своей должности. Вы не представляете Парагвай — страну, которая на протяжении всего чемпионата источала страсть,— написал футболист.— Из-за вашей безответственности и расизма весь мир уже забыл о пути и историческом усилии, которые парагвайские игроки проделали во время этого чемпионата мира. Теперь все говорят о некомпетентной даме, которая создает худшее возможное впечатление о своей стране. Я никогда не позволю таким людям, как она, нести по миру ненависть и расизм». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Фото: Jorge Saenz / AP Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Фото: Jorge Saenz / AP Селеста Амарилья отмалчиваться не стала. Она вспомнила, что «училась во французской школе», где все «пели “Марсельезу” и чтили французский флаг, как и свой». Она поведала, что «говорит по-французски и любит бывать во Франции». Она подчеркнула, что корень проблемы — в высокомерии, надменности Килиана Мбаппе. «Я — сенатор парагвайской нации, избранная всенародным голосованием. Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной?!» — обратилась она к футболисту и посоветовала тому отказаться от своих слов и извиниться. «В противном случае я могу подать в суд за гендерное насилие»,— заявила Селеста Амарилья. А на обвинения в расизме (его проявления заметил не только Килиан Мбаппе, но и, скажем, Совет по правам человека ООН) у сенатора нашлась отдельная тирада. «Это была ошибка. Я и сама ненавижу такое отношение. Но это то, что впитал человек моего поколения, видевший, как били геев (Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией и запрещено.— “Ъ”), где брошенных женщин клеймили “разведенками” и запрещали детям водиться с их детьми. Я из того поколения, где назвать кого-то черномазым куском дерьма было обычным делом».

Грустный бразильский сериал Нашлись и примечательные спортивные события. Одним из них стал ранний вылет сборной Бразилии. Она проиграла не приезжавшим на мировые первенства с 1998 года норвежцам — 1:2 — и установила антирекорд, не сумев победить на шестом чемпионате мира подряд. Прежде серия бразильцев без титулов чемпионата мира такой длительности не достигала. Похоронил пятикратных обладателей трофея Эрлинг Холанн. Он долго оставался незаметным, но во втором тайме вышел из тени. Сначала забил головой, а затем поразил ворота дальним ударом. Для норвежского бомбардира эти голы стали шестым и седьмым на турнире. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между сборными Норвегии и Бразилии Фото: Adam Hunger / AP Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд парирует удар бразильца Бруно Гимараеша Фото: Pamela Smith / AP Момент матча между сборными Норвегии и Бразилии Фото: Pamela Smith / AP Следующая фотография 1 / 3 Момент матча между сборными Норвегии и Бразилии Фото: Adam Hunger / AP Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд парирует удар бразильца Бруно Гимараеша Фото: Pamela Smith / AP Момент матча между сборными Норвегии и Бразилии Фото: Pamela Smith / AP Сам по себе вылет команды Бразилии, впрочем, не стал полновесной сенсацией. Ее неудачу было легко предсказать, обратив внимание на скромный и несбалансированный по меркам топовых сборных состав, неуверенную игру в отборочном цикле и кадровые метания. После очередного провала бразильцы, видимо, не собираются принимать радикальных решений. Исполнительный директор федерации футбола страны Родриго Каэтано заявил, что Карло Анчелотти останется главным тренером команды. Он отметил, что именитому специалисту нужно время: «Он работает меньше полутора лет. Конечно, мы все ожидали пройти гораздо дальше. Мы разочарованы. Но наша команда двигалась по восходящей траектории, и оценка работы тренера положительная. В противном случае он бы не остался — он бы сам принял решение уйти. Я абсолютно уверен, что тренерский штаб как можно быстрее привлечет молодых игроков, даст им возможности и направит национальную команду по тому пути, которого мы все хотим».

Дом остался без хозяев Помимо американцев турнир покинули и другие сборные-хозяйки, до этого друг за другом уверенно прошагавшие в 1/8 финала. Сначала срезались канадцы. Они доминировали в матче с марокканцами, которых нередко включают в число претендентов на большие свершения, но уступили разгромно — 0:3. И тем не менее большой прогресс сборной Канады очевиден. Прежде она всего два раза добиралась до мировых первенств, в 1986-м и 2022-м. Оба раза вылетела на групповом этапе, не набрав ни одного очка. А теперь — со второго места в квартете пробилась в play-off, прошла один раунд, дала бой тяжеловесам, полуфиналистам прошлого первенства. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между командами Канады и Марокко Фото: Ashley Landis / AP Момент матча между командами Канады и Марокко Фото: Karen Warren / AP Момент матча между командами Канады и Марокко Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Момент матча между командами Канады и Марокко Фото: Ashley Landis / AP Момент матча между командами Канады и Марокко Фото: Karen Warren / AP Момент матча между командами Канады и Марокко Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Затем сошли и мексиканцы, чей матч против англичан по целому ряду причин превратился чуть ли не в главный хит 1/8 финала. Хозяева, у которых после классного — с четырех сухих побед — старта теплилась надежда на прорыв в поздние стадии, конечно, все равно на фоне гранда не считались фаворитами. Но казалось, что обстоятельства шансы уравнивали. Одно обстоятельство — это домашнее поле, да еще какое, знаменитый стадион Azteca, на котором мексиканцы проиграли лишь два матча из 99. Второе — это особенности рельефа. 2200 м над уровнем моря, среднегорье — территория для любой европейской сборной опасная; у английской и период акклиматизации был коротким. Вопрос «Как наши футболисты справятся с высотной болезнью?» не сходил со спортивных полос британских медиа. The Sun даже сообщал, что «лечиться» собирались виагрой, но главный тренер Томас Тухель информацию опроверг. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между сборными Англии и Мексики Фото: Moises Castillo / AP Момент матча между сборными Англии и Мексики Фото: Silvia Izquierdo / AP Момент матча между сборными Англии и Мексики Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Момент матча между сборными Англии и Мексики Фото: Moises Castillo / AP Момент матча между сборными Англии и Мексики Фото: Silvia Izquierdo / AP Момент матча между сборными Англии и Мексики Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Но ничего сборную Англии не скосило. Играла она осторожно, но под конец первого тайма заручилась преимуществом в два мяча, наказав мексиканцев за две ошибки. Хозяева уступили — 2:3. Могли вернуться в игру, дважды сокращали отставание до минимума, почти целый тайм играли в большинстве, но не спаслись. Сборная Мексики снова, в восьмой раз за последние девять чемпионатов мира, вылетела на стадии 1/8 финала (на катарском первенстве 2022 года она сошла в группе).

Суше не бывает В единственном матче 1/8 финала с безоговорочно топовой вывеской — матче испанцев с португальцами (1:0) — был установлен рекорд чемпионатов мира. Его обладателем стал вратарь победителей Унаи Симон. Голкипер отыграл на ноль в шестом подряд матче мировых первенств. Прежде такое не удавалось никому. Серия началась еще на прошлом, катарском турнире (в 1/8 финала испанцы вылетели, уступив марокканцам в серии пенальти, но в игровое время не пропустили). На нынешнем чемпионате сборная Испании отыграла «на ноль» все пять матчей. Среди соперников была одна топовая сборная — португальская, крепкие австрийцы и уругвайцы, а также команды Саудовской Аравии и Кабо-Верде. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер сборной Испании Унаи Симон

Фото: Gary Vasquez / Reuters Голкипер сборной Испании Унаи Симон

Фото: Gary Vasquez / Reuters Длительность сухой серии в минутах (609), естественно, тоже рекордная. Ранее достижение принадлежало итальянцу Вальтеру Дзенге, который во время «бронзового» чемпионата мира 1990 года не пропускал 517 минут подряд.

Действующие на нервы Действующие чемпионы мира аргентинцы вновь — как и несколько дней назад в игре с командой крошечного островного государства Кабо-Верде — испытывали терпение своих болельщиков. В том числе болельщиков известных. Страшно ведь было смотреть на главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне всякий раз, когда его, смотревшего матч против команды Египта из ложи стадиона в Атланте, выхватывала камера. В глазах — шок от осознания беспомощности действующих чемпионов мира на поле. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищи по команде качают лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после победы над Египтом

Фото: Colin Hubbard / AP Товарищи по команде качают лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после победы над Египтом

Фото: Colin Hubbard / AP Скучноватый первый тайм закончился со счетом 0:1. В середине второго — еще один пропущенный гол, представлявшийся, учитывая неказистую игру аргентинцев, приговором. Но игру удалось спасти. Включился Лионель Месси. Сначала он ассистировал размочившему счет Кристиану Ромеро. Затем сам поразил ворота внезапно обмякшей сборной Египта. А после двух ударов от монолитности египетской обороны не осталось и следа. Победу в добавленное время вырвал Энцо Фернандес. Радовались победе аргентинцы так, будто уже защитили титул. Слезы счастья Лионеля Месси, как и кадры, на которых его качали на руках партнеры по команде, попали на полосы всех профильных ресурсов. В поле их зрения оказался и еще один сюжетик. Египтяне и по ходу матча, и по его завершении были очень недовольны судейством. Прежде всего двумя моментами. На излете часа игры опытный рефери Франсуа Летексье отменил гол сборной Египта из-за фола. Правила были нарушены за 17 секунд до того, как мяч пересек ленточку, на другом конце поля. А перед третьим голом аргентинцев судья расценил контакт в штрафной чемпионов как недостаточный для назначения пенальти. Главный тренер египтян Хусам Хасан был убежден в заговоре. «Видимо, они так сильно хотели оставить Аргентину и Месси в турнире. Но зачем тогда собирать остальные команды? Мы стали жертвами несправедливости. Другие матчи чемпионата мира я смотреть не буду. Это моя форма протеста». Нападающий Мостафа Зико, забивший один отмененный и один засчитанный мяч, назвал турнир «сфальсифицированным». «Арбитр разрушил мечту целой нации. Бог ему судья»,— добавил футболист.

Дневник гонки бомбардиров По-прежнему все плотно в борьбе за «Золотую бутсу». В ней вперед вышел аргентинец Лионель Месси, на счету которого восемь голов. Следом идут француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанн (по семь). У англичанина Гарри Кейна шесть голов. Еще у трех футболистов, которые продолжают со своими командами бороться за титул,— по четыре. Это француз Усман Дембеле, англичанин Джуд Беллингем и испанец Микель Оярсабаль. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучший бомбардир сборной Норвегии Эрлинг Холанн

Фото: Dylan Martinez / Reuters Лучший бомбардир сборной Норвегии Эрлинг Холанн

Фото: Dylan Martinez / Reuters А вот в падение рекорда Жюста Фонтена, забившего 13 мячей в шести матчах на бронзовом для французов чемпионате мира 1958 года, теперь верится слабо. Расширение чемпионата мира приблизило современных бомбардиров к этой цифре за счет наличия менее конкурентных команд и увеличения числа матчей (теперь их может быть максимум восемь), но не сделало задачу простой.

Арнольд Кабанов