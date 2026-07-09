Спрос на сидр в России в июне вырос почти на 40% из-за жаркого лета

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рост продаж сидра в июне 2026 года на 37,4% является частью более широкой тенденции. В предыдущие годы продажи сидра также демонстрировали значительный рост: к началу 2023 года объемы продаж напитка выросли на 60% год к году, опережая слабоалкогольные коктейли. В январе-мае 2025 года производство сидра увеличилось на 15,1%, а за первые десять месяцев 2025 года — на 21,1%. Этот рост объясняется не только сезонным спросом, но и налоговой политикой государства, в частности, повышением акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли, что стимулировало производителей переходить в более выгодные категории, такие как сидр и пивные напитки.

Однако, несмотря на общий рост, на рынке сидра наблюдались и сложности. В июне 2025 года производство сидра снизилось на 11,6%, что объяснялось проверками Росалкогольтабакконтроля, направленными на борьбу с напитками, не соответствующими ГОСТу. В августе 2025 года РАТК разослал уведомление, согласно которому с начала 2026 года оборот фруктовых и ароматизированных сидров, не основанных на чистом яблочном соке, будет прекращен. Это решение может привести к увеличению спроса на технические яблоки и росту их стоимости, уже к октябрю 2025 года средняя стоимость сидра в несетевой рознице выросла на 26% год к году из-за увеличения себестоимости производства.

Прогнозировалось, что с начала 2026 года акцизы на сидр вырастут до 33 рублей за литр, что может привести к дальнейшему росту розничных цен и снижению спроса. Тем не менее, популярность сидра, несмотря на возможное повышение цен, продолжает расти. В марте и декабре наблюдаются пики спроса, поскольку сидр воспринимается как доступная альтернатива игристым винам в праздничный период, а Мария Мухина, вице-президент по маркетингу компании «Пивоварни Бочкарев», отметила, что женщины составляют основную аудиторию потребителей этого напитка.

Таким образом, хоть летняя жара значительно подстегнула спрос на сидр в июне 2026 года, напиток также проходит через трансформацию рынка, где регулирование и потребительские предпочтения формируют новую реальность. Производители, внедряющие новые бренды и активно продвигающие продукцию, сыграли ключевую роль в росте категории, привлекая новых потребителей, для которых сидр стал лёгкой фруктовой альтернативой вину и пиву.