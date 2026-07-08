Жительница Ачинска призналась в убийстве пятилетней дочери

Мать найденной несколько дней назад мертвой пятилетней девочки призналась в ее убийстве. В ближайшее время ей предъявят обвинение в убийстве малолетнего (ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Красноярскому краю.

По данным следствия, 27 июня она предложила дочери пойти в магазин и вышла с ней из дома в Ачинске. Затем она отвела ее в безлюдное место около железнодорожных путей, где задушила. Женщина оставила тело ребенка на насыпи, после чего автостопом добралась в Новосибирск.

До 5 июля обе считались пропавшими. В тот день обнаружили труп ребенка, а 8 июля в Новосибирске задержали мать. На допросе она утверждала, что решила убить дочь из-за «личных неприязненных отношений, в том числе к мужу».