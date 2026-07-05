В Ачинске найдено тело девочки, пропавшей в конце июня вместе с мамой

В Ачинске (Красноярский край) полицейские совместно с волонтерами обнаружили тело 5-летней девочки, которая пропала вместе с мамой 27 июня. Правоохранители продолжают устанавливать местонахождение 32-летней матери ребенка, сообщили в МВД региона.

Накануне Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения 32-летней женщины и ее дочери. По данным следствия, 27 июня мать с ребенком покинули квартиру на улице Красной Звезды в Ачинске и ушли в неизвестном направлении.

Отмечается, что тело ребенка было найдено на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

Михаил Кичанов