Суд арестовал активы семьи бывшего главы кассационного суда Ефанова

В Самаре суд наложил обеспечительные меры на имущество семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Как узнал «Ъ», под арест попали недвижимость и автомобили его близких, а также введен запрет на выезд из страны. Иск Генпрокуратуры связан с претензиями к решениям, которые, по версии надзора, нанесли государству ущерб примерно на 1,2 млрд руб.

Октябрьский районный суд Самары арестовал активы самого Ефанова, его супруги, сына и невестки. Речь идет о нескольких объектах недвижимости у экс-судьи и его жены, еще о двух десятках квартир, участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и его супругу. Под ограничения также попали машины семьи, включая автомобили BMW, Lexus и Land Rover.

По версии Генпрокуратуры, Александр Ефанов, занимая руководящие посты в судебной системе, мог использовать полномочия для продвижения интересов, связанных с выводом из-под охраны земель лесного фонда в Самаре. Надзор считает, что в результате через судебные решения были созданы условия для передачи под застройку тысяч гектаров земли, а затем часть участков оказалась в собственности связанных с ним лиц.

Параллельно, по данным «Ъ», активизировалось и уголовное расследование, связанное с предполагаемой взяткой Ефанову автомобилем Toyota.

Подробнее — в материале «Ъ» «Судья причинил миллиардный ущерб».