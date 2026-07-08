Суд арестовал активы семьи бывшего главы кассационного суда Ефанова
В Самаре суд наложил обеспечительные меры на имущество семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Как узнал «Ъ», под арест попали недвижимость и автомобили его близких, а также введен запрет на выезд из страны. Иск Генпрокуратуры связан с претензиями к решениям, которые, по версии надзора, нанесли государству ущерб примерно на 1,2 млрд руб.
Октябрьский районный суд Самары арестовал активы самого Ефанова, его супруги, сына и невестки. Речь идет о нескольких объектах недвижимости у экс-судьи и его жены, еще о двух десятках квартир, участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и его супругу. Под ограничения также попали машины семьи, включая автомобили BMW, Lexus и Land Rover.
По версии Генпрокуратуры, Александр Ефанов, занимая руководящие посты в судебной системе, мог использовать полномочия для продвижения интересов, связанных с выводом из-под охраны земель лесного фонда в Самаре. Надзор считает, что в результате через судебные решения были созданы условия для передачи под застройку тысяч гектаров земли, а затем часть участков оказалась в собственности связанных с ним лиц.
Параллельно, по данным «Ъ», активизировалось и уголовное расследование, связанное с предполагаемой взяткой Ефанову автомобилем Toyota.
Подробнее — в материале «Ъ» «Судья причинил миллиардный ущерб».
Практика изъятия активов по антикоррупционным искам Генеральной прокуратуры, когда имущество оформляется на родственников и доверенных лиц судей, набирает обороты. По аналогичной схеме ранее было конфисковано имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на общую сумму более 13 млрд рублей, а также активы бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на схожую сумму. В случае с Траховым, надзорное ведомство выдвигало уже два иска, и общая сумма конфискованных активов превысила 18 млрд рублей.
В этих делах, как и в ситуации с Александром Ефановым, Генеральная прокуратура выявляла, что судьи использовали свое должностное положение для незаконного обогащения. Зачастую, чтобы избежать декларирования, активы оформлялись на супругов, детей и других доверенных лиц, которые, по данным надзора, не имели достаточных легальных доходов для приобретения такой собственности. Нередко такие дела сопряжены с уголовным преследованием фигурантов, когда помимо гражданских исков, возбуждались дела о мошенничестве или получении взяток.
Значимость таких дел подчеркивается и тем, что по иску Генпрокуратуры зачастую на активы накладываются обеспечительные меры, такие как запрет на выезд из страны, как это было с Асланом Траховым и его сыном Рустемом. Кроме того, судебные процессы по таким искам могут приобретать особый статус, требуя изменения подсудности в связи с наличием обширных связей обвиняемых в судебной системе, что ставит под сомнение непредвзятость местных судей. Так, в деле Аслана Трахова дело было передано из Краснодарского края в Волгоградскую область.