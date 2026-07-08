Суд закрыл часть процесса по делу экс-главы минфина Ростовской области Федотовой

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вновь провел часть заседания по уголовному делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время заседания 8 июля был допрошен свидетель, участвовавший в процессе по видеоконференцсвязи из Останкинского районного суда Москвы. Государственный обвинитель ходатайствовал о закрытии заседания на время его допроса, сославшись на то, что свидетель может сообщить сведения, охраняемые законом о Счетной палате РФ и относящиеся к конфиденциальной информации.

Защита Лилии Федотовой не возражала против удовлетворения ходатайства. Суд принял решение удалить из зала представителей средств массовой информации на время допроса свидетеля.

Это уже не первый случай, когда отдельные заседания по делу бывшего министра проходят в закрытом режиме из-за исследования материалов, содержащих сведения ограниченного доступа.

Лилия Федотова была задержана в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая пост министра финансов Ростовской области, она организовала привлечение кредитов по завышенным процентным ставкам, что, как полагают правоохранительные органы, причинило региональному бюджету ущерб примерно в 2 млрд руб. Федотова обвиняется в превышении должностных полномочий.

Валерий Климов