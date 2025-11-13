NYT: президент Сирии аш-Шараа с 2016 года работает с США против запрещенной ИГ

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа с 2016 года непублично сотрудничает с глобальной коалицией по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) — альянсом под эгидой США, который в течение почти десяти лет действовал на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных сирийских официальных лиц и западных дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Сирийский лидер тайно сотрудничал с возглавляемой США коалицией против ИГИЛ и "Аль-Каиды" (признаны в России террористическим и запрещено) с тех пор, как в 2016 году он взял под свой контроль часть территории, удерживаемой повстанцами на северо-западе Сирии»,— пишет NYT со ссылкой на источники.

10 ноября Ахмед аш-Шараа посетил с визитом Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Этот визит стал первым с тех пор, как ближневосточная страна обрела независимость от Франции в 1946 году. По его итогам Сирии дали новую отсрочку от санкций и разрешили открыть посольство в США. В ходе контактов в США сирийское руководство также подписало декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США коалицией. Документ закрепляет за Дамаском статус партнера коалиции «в борьбе с терроризмом и поддержке региональной стабильности», однако носит только политический характер «и на сегодняшний день не содержит военных составляющих».

Подробнее о визите сирийского лидера в США — в материале «Ъ» «Сирийский лидер зашел не в ту дверь».

Анастасия Домбицкая