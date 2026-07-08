Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot

Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, участники саммита НАТО в Анкаре заключили с американскими компаниями оборонные контракты в общей сложности на $3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters ЗРК Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Lockheed Martin создаст центр обслуживания ракет Patriot мирового класса, а это крупное событие для Европы»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

У Lockheed Martin уже есть предприятия в европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Испании и Румынии. В Польше находится завод PZL Mielec по производству авиационной техники. ЗРК Patriot предназначен для поражения аэродинамических целей, крылатых и баллистических ракет. 8 июля Дональд Трамп допустил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.