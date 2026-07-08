Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot
Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, участники саммита НАТО в Анкаре заключили с американскими компаниями оборонные контракты в общей сложности на $3 млрд.
ЗРК Patriot
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
«Lockheed Martin создаст центр обслуживания ракет Patriot мирового класса, а это крупное событие для Европы»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
У Lockheed Martin уже есть предприятия в европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Испании и Румынии. В Польше находится завод PZL Mielec по производству авиационной техники. ЗРК Patriot предназначен для поражения аэродинамических целей, крылатых и баллистических ракет. 8 июля Дональд Трамп допустил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Решение Lockheed Martin о создании центра по обслуживанию ЗРК Patriot в Европе и недавние военные контракты на саммите НАТО в Анкаре отражают стремление Североатлантического альянса наращивать оборонные мощности и снижать зависимость от поставок вооружений из США. Это происходит на фоне обеспокоенности европейских стран неопределенностью с американским военным контингентом и сложностями с оперативной заменой переданных Украине систем Patriot. В то же время, данные шаги преследуют цель продемонстрировать готовность европейских союзников принимать на себя больше финансовых обязательств перед США.
Компания Lockheed Martin является крупным подрядчиком Пентагона и производит ключевые компоненты для систем Patriot, включая ракеты PAC-3 MSE. Однако производство этих ракет сталкивается с ограничениями: в месяц выпускается около 50 штук, тогда как потребность стран НАТО и Украины значительно выше. Ранее Дональд Трамп уже заявлял о намерении увеличить поставки вооружений союзникам по НАТО, поддерживающим Украину, а также о том, что заводы в США наращивают производство систем Patriot и другого оружия.
Ситуация осложняется тем, что спрос на Patriot существенно превышает предложение, и на выполнение контрактов по поставкам новых систем из США может уйти от двух до семи лет. Это создает дефицит в Европе, поскольку запасы систем истощаются из-за поставок Украине. Например, Германия, передав часть своих Patriot, ослабила собственную противовоздушную оборону. США, в свою очередь, стремятся продавать вооружение союзникам по НАТО, которые финансируют потребности Киева, а не безвозмездно передавать его.