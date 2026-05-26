С расплатой возникло напряжение

По данным “Ъ”, новых крупных клиентов будут переводить на оплату услуг по передаче электроэнергии по максимальной мощности (механизм take-or-pay) не одномоментно, а с поэтапным набором мощности. Конкретные параметры пока обсуждаются в правительстве. Крупный бизнес продолжает бороться с отдельными положениями take-or-pay, не желая, чтобы «Россети» получали сверхдоходы от нового механизма. Сетевая монополия же настаивает на том, что инициативы потребителей могут снизить его результативность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новых потребителей будут переводить на механизм take-or-pay («бери или плати») в электросетях постепенно. Поручение доработать проект постановления в части поэтапного набора мощности для новых клиентов (не менее 670 кВт) дано по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 10 апреля (“Ъ” видел документ).

Минэнерго уже внесло в правительство проект постановления о введении для новых потребителей, заключивших договор о технологическом присоединении (ТП) к электросетям после 1 июля 2026 года, обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности.

Энергоемким потребителям, подключающимся к сети, требуется определенное время с момента ТП до набора рабочей нагрузки, поэтому в проекте постановления планируется предусмотреть положения, учитывающие поэтапный набор нагрузки, пояснили “Ъ” в Минэнерго. В министерстве уточнили, что объем оплачиваемой услуги по передаче будет рассчитываться как максимум из фактически потребляемой мощности и определенного процента от максимальной мощности, зафиксированной в документах о ТП, который будет с каждым годом увеличиваться. «Конкретные параметры и сроки набора нагрузки обсуждаются»,— сказали там.

Согласно протоколу совещания, до 28 октября Минэнерго также должно проработать предложения промышленных потребителей о недопущении роста совокупной тарифной выручки электросетей и формирования дополнительного дохода при оплате сетевой мощности. Речь идет о том, чтобы заранее учитывать в тарифной выручке «Россетей» прогнозный объем платежей новых потребителей по take-or-pay, с тем чтобы иметь возможность снизить тариф на эту же величину для старых потребителей.

Также бизнес предлагает дифференцировать подход к оплате неиспользуемой сетевой мощности, учитывая фактическую загрузку сетевой инфраструктуры и применяя пониженную ставку, отражающую затраты на ее содержание. Для потребителей с собственной генерацией и с первой категорией надежности предлагается не ухудшать существующий порядок оплаты сетевой мощности. Так, часть энергоемких предприятий, например НПЗ, металлургические производства с непрерывным циклом, шахты, по требованиям безопасности должны иметь от двух до трех резервных источников питания, в то время как фактически пользуются только одним. По новому принципу take-or-pay компании должны будут платить и за резерв, что крупный бизнес считает неприемлемым.

Промышленность считает также, что старые потребители должны иметь возможность расширить присоединенную мощность в существующих точках подключения без дополнительных тарифных последствий, а фактическая мощность потребления должна определяться исходя из пиковых значений потребления, а не по усредненным за месяц показателям.

Кроме того, до 22 сентября, следует из протокола, Минэкономики нужно конкретизировать принципы работы вторичного рынка электросетевой мощности, позволяющего передать право пользования невостребованной максимальной сетевой мощностью третьим лицам. Запрета на перераспределение неиспользуемой мощности между потребителями сейчас нет, но и масштабных примеров такой передачи тоже не существует. Минэкономики, в частности, поручено придумать, как можно организовать обращение невостребованной мощности в качестве объекта купли-продажи с недискриминационным доступом для потребителей, и определить порядок учета высвобождаемой мощности.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что нормативными актами уже предусмотрена возможность разделения общей мощности на этапы ТП в зависимости от фактических потребностей заявителей. Там подчеркнули также, что переход на новый механизм оплаты не может повлиять на увеличение НВВ (необходимая валовая выручка) сетевых компаний, так как объем НВВ утверждается тарифными органами.

Рассмотрение дополнительной дифференциации оплаты возможно только исходя из объема присоединяемой мощности, отмечают в «Россетях». При этом, такие варианты не должны противоречить целям механизма take-or-pay и вести к росту резервирования мощности в объемах, не соответствующих реальным потребностям.

Другие варианты и условия дифференциации оплаты подключаемой мощности в «Россетях» считают нецелесообразными. «Они не только снижают результативность механизма take-or-pay, но и могут стать инструментом манипуляций со стороны потребителей, которые стремятся к значительному резервированию мощности и не намерены нести затраты на ее обслуживание. Одновременно ответственные заявители продолжат оплачивать содержание инфраструктуры за других потребителей»,— заявили в компании.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что предлагаемая редакция take-or-pay заметно отличается от мировой практики, где такой механизм обеспечивает взаимовыгодное для инфраструктурной организации и потребителя инвестирование в конкретный объект, но не применяется как постоянная «ставка за сечение» для покрытия OPEX и снятия с сетевой компании коммерческих рисков. В логике российского проекта, указывают там, на промышленного потребителя переносятся все бизнес-риски инфраструктуры, и инвестиционные, и операционные, но ничего не предоставляется взамен: он не становится соинвестором, не получает скидки на ТП, рассрочки оплаты или снижения стоимости 1 кВт•ч. «С учетом совокупной стоимости рисков, переносимых на потребителей, цена 1 кВт•ч должна сократиться по меньшей мере вдвое, а она, напротив, растет и за три года заметно опередит накопленную инфляцию»,— утверждают в ассоциации.

Работа по переводу новых потребителей на оплату электросетевых услуг исходя из максимальной мощности по-прежнему проходит на фоне отсутствия внятных технико-экономических целей, замечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. «Учитывая, что поручение предусматривает доработку предложенного механизма только в части поэтапного набора мощности, вероятность учета более широкого набора замечаний потребительского сообщества явно не предусматривается»,— говорит он.

По оценкам эксперта, изменение порядка оплаты услуг по передаче не приведет к росту доступной для присоединения мощности, поскольку, если центр питания по факту недозагружен, он доступен для ТП вне зависимости от того, какие параметры мощности указаны в актах ТП уже подключенных потребителей. Исходя из этого, продолжает он, повышение эффективности эксплуатации электросетей после перевода новых потребителей на предлагаемую форму оплаты неочевидно.

Татьяна Дятел