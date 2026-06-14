Платежи декодировали

Проблема занижения компаниями комиссий при проведении безналичных платежей получила оценку со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК). Уровень комиссии зависит от сегмента рынка, к которому принадлежит компания, он соответствует определенному коду. Чаще других, по данным НСПК, в качестве подменных используются коды предприятий фастфуда, комиссия для которых 0,5%, притом что, например, рестораны должны платить 1,65%. При этом по картам «Мир» наибольший объем пересчитанной впоследствии комиссии приходится на медицинские учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На технологической конференции НСПК, прошедшей 10 июня, была приведена статистика по мискодингу — подмене МСС-кодов, определяющих принадлежность торгово-сервисного предприятия (ТСП) к определенному сегменту рынка. Такая подмена позволяет ТСП занижать интерчейндж (комиссию, которую банк-эквайрер, проводящий платеж, платит банку—эмитенту карты) и, соответственно, экономить на ней. Банки-эквайреры, у которых обнаруживаются ТСП с неправильным МСС-кодом, подвергаются штрафу, а также перерасчету интерчейнджа. При этом штраф идет НСПК, а пересчитанная комиссия — банку-эмитенту.

Согласно статистике НСПК, чаще всего в качестве поддельных используют МСС-коды предприятий фастфуда и продовольственных магазинов.

По платежам, проведенным через карты «Мир», на первом месте магазины, на втором фастфуд, а по Системе быстрых платежей (СБП) — наоборот.

По картам международных платежных систем (МПС) на первом месте также фастфуд, на него приходится 42% числа выявленных нарушений и 31% объема пересчета комиссий.

Различия в данных выявленного мискодинга могут объясняться тем, что если по картам МПС система выстраивалась глобально и лишь после ухода МПС из России была подхвачена НСПК, то разработки по «Миру» и СБП — это «отечественные идеи», поясняет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. В целом же «фастфуд исторически является прибежищем мискодинга по картам», говорит независимый эксперт Максим Митусов. Для фастфуда в платежной системе «Мир» при сумме чека до 1,3 тыс. руб. комиссия 0,5%, а для ресторана при сумме чека более 1,3 тыс. руб.— 1,65%.

Чаще других, по данным НСПК, мискодингом пользуются компании сферы медицинских услуг. «Трендом этого года по мискодингу в платежной системе "Мир" является сегмент медицинских услуг, по которому имеют место достаточно большие перерасчеты, к таким компаниям относятся в первую очередь стоматологии, а также спа-салоны и организации, предоставляющие косметические услуги без медицинской лицензии»,— говорит начальник управления комплаенс-контроля участников операционно-технологического департамента НСПК Виталий Лихачев. Он советует банкам обратить внимание на то, какой MCC используют стоматологии, ветеринарные клиники и другие организации, так как для них имеются свои собственные коды. По «Миру» наибольший объем пересчитанной комиссии приходится на медицинские учреждения — 61% и только 11% по числу случаев мискодинга из-за высокого чека.

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Одним из основных каналов выявления мискодинга является анализ обращений клиентов по недополучению кешбэка, на программы которого и идут, как правило, средства интерчейндж-комиссий, говорит господин Прохоров. Он считает самым действенным методом контроля за мискодингом «потребительский надзор». «Значимая часть потребителей хорошо знает размер кешбэка, который должен начислить банк, и если такой потребитель приходит в ресторан и рассчитывает получить, условно, 5% за покупку, а получает только 1%, потому что МСС фастфуда, то он мгновенно жалуется своему банку, а тот подает жалобу в НСПК»,— добавляет Максим Митусов.

«Понятно, что не самая лучшая экономическая ситуация толкает предприятия МСБ на мискодинг для снижения комиссий, но вместе с тем общая тенденция его сокращения налицо, поскольку крупные участники рынка в такие игры не играют: репутация дороже»,— считает господин Прохоров.

Максим Буйлов