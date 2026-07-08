В Ростове предложили отменить шесть автобусных маршрутов к 2027 году

В Ростове-на-Дону разработан проект реформы маршрутной сети, предусматривающий поэтапную отмену шести автобусных маршрутов до 2027 года. Документ подготовлен специалистами компании «МосТрансПроект», однако пока не утвержден городским департаментом транспорта.

Согласно проекту, уже в 2026 году предлагается прекратить работу маршрутов № 1а и № 19. В 2027 году планируется отменить маршруты № 6а и № 67а, а позднее — № 6 и № 63. Кроме того, документ предусматривает корректировку трамвайной сети.

Также разработчики предлагают изменить схемы движения автобусных маршрутов № 43 и № 81 для улучшения транспортного обслуживания улицы Вавилова. Изменения затронут и маршруты № 72 и № 88, включая электробусное направление.

Проект предусматривает обновление подвижного состава. Для городских перевозок планируется закупить более 300 новых автобусов, в том числе 47 машин особо большого класса. Пока документ находится на стадии рассмотрения и окончательно городскими властями не утвержден.

Валерий Климов