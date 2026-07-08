Роботов запустят в песочницу

Список направлений для тестирования цифровых и технологических инноваций в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) планируется расширить. Минэкономики предложило включить в него три новые сферы: робототехника, самоходные машины и биоэкономика. Предполагается, что это позволит тестировать в контролируемой среде эксплуатацию, например, роботов-доставщиков и беспилотной наземной техники на территории аэропортов и поспособствует развитию высокотехнологических отраслей экономики в целом. Создание же ЭПР в сфере биоэкономики позволит апробировать инновации, в частности, в области генной инженерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, предусматривающий расширение так называемых регуляторных песочниц на новые сферы: робототехнику, самоходные машины и биоэкономику. Поясним, суть ЭПР — в возможности вводить локальные изменения в правовое регулирование ради внедрения новых технологий, которые пока не укладываются в действующие общие нормы.

Этот механизм с 2022 года применяется для тестирования инноваций в различных сферах: в медицине, эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, сельском хозяйстве, на финансовом рынке, в дистанционной продаже товаров и услуг, связи, электроэнергетике, обработке данных.

Включение в перечень робототехники и самоходных машин, как отмечается в пояснительной записке к проекту, позволит тестировать их эксплуатацию в контролируемой среде.

В сфере робототехники, как пояснили “Ъ” в Минэкономики, речь идет, например, о роботах-доставщиках (роверах), в случае с самоходными машинами — о беспилотной наземной технике на территории аэропортов.

Компании, добавляют в ведомстве, уже обращаются в Минэкономики с запросами о необходимости распространить ЭПР на эти направления. Предполагается, что включение этих сфер поспособствует развитию высокотехнологических отраслей в целом. Сейчас роверы не упоминаются ни в ПДД, ни в законодательстве, и де-юре они находятся вне правового поля. Ранее Минэкономики уже предлагало закрыть этот правовой пробел и подготовило проект постановления, закрепляющий параметры ЭПР по коммерческой эксплуатации роверов (см. “Ъ” от 4 августа 2025 года),— этот документ пока не принят.

Установление же ЭПР в биоэкономике, как ожидается, создаст условия для проведения передовых научных исследований, разработки новых продуктов и технологий в этой области, а также в сфере биотехнологий.

Как отмечают в Минэкономики, «песочницы» позволят апробировать инновации и технологии, в том числе в области генно-инженерной деятельности, а также в сфере промышленных биотехнологий. Включить это направление в ЭПР предлагается в связи с запуском в январе этого года нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», нацеленного на снижение зависимости от импорта в этой сфере.

Запрос на ЭПР в Минэкономики объясняют тем, что инновации «развиваются гораздо более стремительными темпами, чем это было еще несколько лет назад». Ранее был принят закон, расширяющий возможности внедрения режимов. Если до него для запуска «регуляторной песочницы» в той или иной сфере требовался факт существования нормативного барьера (когда в действующем регулировании имеются препятствия для инноваций), то теперь эксперименты могут запускаться даже в тех сферах, где общее правовое регулирование еще отсутствует.

Венера Петрова