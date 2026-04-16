Регуляторным песочницам раздвигают границы

Госдума 15 апреля приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности внедрения экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций. Предполагается, что это позволит запустить регуляторные песочницы для проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ) в тех областях, где «общее» регулирование пока отсутствует. Речь идет, например, об обмене промышленными данными. Также проектом увеличивается максимальный срок действия ЭПР с трех до пяти лет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Снятие барьера для применения экспериментальных правовых режимов расширит возможности развития новых технологий

Законопроект о расширении возможностей для создания так называемых регуляторных песочниц внесен в Госдуму сенаторами Андреем Яцкиным, Андреем Клишасом, Артемом Шейкиным и депутатом нижней палаты Денисом Кравченко. Поясним, суть ЭПР — в возможности вводить локальные изменения в правовое регулирование ради внедрения новых и еще не укладывающихся в существующие нормы технологий. Как сообщил на заседании Госдумы Денис Кравченко, с 2021 года уже установлено 19 таких экспериментальных режимов, из них 11 — в отношении беспилотных авиационных систем, четыре — наземного высокоавтоматизированного транспорта и по два — медицины и предоставления государственных и муниципальных услуг.

Необходимость нынешних изменений, пояснил депутат, вызвана высокими темпами развития технологий, которые еще не имеют правового регулирования — например, ИИ.

По действующим правилам создавать ЭПР можно лишь в тех отраслях, где есть общее регулирование, создающее препятствия для инноваций, так называемый правовой барьер. Законопроект расширяет возможности создания ЭПР для неотрегулированных отраслей, как раз исключая условие о наличии такого барьера.

Сейчас это требование, отмечается в пояснительной записке, сдерживает возможности применения ИИ. Разработчики, вынужденные действовать в условиях неопределенности и правовой незащищенности, ограничивают широкое внедрение новых технологий из-за риска признания их незаконными. Например, пока нельзя установить ЭПР в сферах эксплуатации на территории аэропортов беспилотной наземной техники. Также ранее обсуждалось создание песочницы по обработке промышленных данных, но из-за отсутствия правового барьера в этой сфере Минэкономики отказало в установлении ЭПР (см. “Ъ” от 3 июня 2025 года).

Среди других принятых изменений — увеличение максимального срока действия ЭПР с трех до пяти лет, что должно позволить в полной мере пройти все этапы тестирования новых технологий и при необходимости разработать профильное регулирование для повсеместного внедрения таких решений. Также законопроект предусматривает для участников ЭПР возможность выходить из эксперимента по собственному мотивированному обращению. Отметим, к этому положению были замечания у правительства: в своем заключении на инициативу оно отметило, что норма противоречит уже заложенному в законе принципу добровольности участия в ЭПР.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что снятие требования об обязательном наличии правового барьера для запуска экспериментов даст возможность более широкому кругу компаний-разработчиков проводить апробацию новейших технологий, для которых еще не сформирована правовая рамка. Государству, добавляют в ведомстве, это позволит «поступательно разрабатывать регулирование, которое подтвердило свою эффективность в контролируемой среде ЭПР».

Расширение применения ЭПР объясняется необходимостью создания нужных РФ технологий. И с июня 2025 года, когда вступил в силу закон о технологической политике, ЭПР стало возможным применять для тестирования технологических инноваций. Как сказал “Ъ” глава департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин, этот механизм позволяет компаниям быстро апробировать и внедрять цифровые инновации в условиях, когда законодательство не позволяет это сделать, что важно для продвижения на пути к технологическому суверенитету.

Венера Петрова