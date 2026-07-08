Ростову не хватает почти половины водителей общественного транспорта

Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону составляет около 48%. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности директора городского департамента транспорта Евгений Романцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По его словам, для стабильной работы транспортной системы городу требуется около 2 тыс. водителей, тогда как фактически работают лишь около 1 тыс.

Показатель дефицита практически не изменился за последний год. Аналогичные оценки городские власти приводили в феврале 2025 года и январе 2026 года, что свидетельствует о сохраняющемся кадровом дефиците в транспортных предприятиях.

При этом, согласно обновленному документу планирования регулярных перевозок Ростова-на-Дону, к 2030 году муниципальные власти рассчитывают сократить нехватку водительского состава почти вдвое. Документ предусматривает снижение дефицита примерно до 10%.

Валерий Климов